Máris költözhet Magyar Péter? Vitézy Dávid sejtelmes választ adott

Akár a Miniszterelnökség új székhelye is lehet a Kossuth téren álló Agrárminisztérium épülete, amelynek felújítása várhatóan 2028-ra fejeződhet be. Vitézy Dávid beruházási miniszter a felújított Igazságügyi Palotában tartott sajtóbejáráson beszélt a kormány állami ingatlanberuházásokkal kapcsolatos terveiről – írja a Világgazdaság. A tárcavezetőt arról is megkérdezték, valóban a Miniszterelnökség költözhet-e az Agrárminisztérium jelenleg felújítás alatt álló épületébe. Vitézy nem erősítette meg az értesülést, de nem is zárta ki annak lehetőségét. Mint mondta, a rekonstrukció után az ingatlan bármely nagyobb, 600–700 főt foglalkoztató minisztérium befogadására alkalmas lehet.

Költözhet a Miniszterelnökség: már a lehetséges új helyszín is megvan (Fotó: AFP)

Felülírták a korábbi terveket, új székhelyet kaphat a Miniszterelnökség

A Kossuth téri épület rekonstrukciója már hosszabb ideje zajlik, a munkálatok azonban várhatóan csak 2028-ra fejeződhetnek be.

Az előző kormány idején olyan áttervezésről döntöttek, amely lehetővé tette volna, hogy az épület egy teljes parlamenti cikluson keresztül az Országgyűlés ideiglenes székhelyeként működjön. Erre azért lett volna szükség, mert az Országházban átfogó rekonstrukciót terveztek, amelynek idejére a parlamenti működést másik épületbe helyezték volna át. Az új kormány azonban elvetette az Országgyűlés kiköltöztetésének tervét, és visszavonta az Agrárminisztérium áttervezésére vonatkozó döntést.

Vitézy Dávid szerint a korábbi elképzelés hónapokra megakasztotta a felújítást. A beruházási miniszter úgy véli, hogy az Országház rekonstrukciója a parlament kiköltöztetése nélkül is megvalósítható, mivel a két ülésterem használatának váltogatásával fenntartható a törvényhozás működése.

A döntéssel az Agrárminisztérium épületének jövőbeni hasznosítása előtt is új lehetőségek nyíltak meg.

A kormány ugyanis átfogóan felülvizsgálja az előző kabinet által elindított államigazgatási ingatlanügyleteket, így a Miniszterelnökség esetleges költözése is napirendre kerülhet.

Vitézy szerint több minisztérium jelenlegi elhelyezése ideiglenes, miközben egyes tárcák működése jelentős bérleti kiadásokkal jár. Példaként az Agrárminisztériumot említette, amely jelenleg rendkívül drága piaci bérleményben működik.