Máris költözhet Magyar Péter? Vitézy Dávid sejtelmes választ adott

Akár a Miniszterelnökség új székhelye is lehet a Kossuth téren álló Agrárminisztérium épülete, amelynek felújítása várhatóan 2028-ra fejeződhet be. Vitézy Dávid beruházási miniszter a felújított Igazságügyi Palotában tartott sajtóbejáráson beszélt a kormány állami ingatlanberuházásokkal kapcsolatos terveiről – írja a Világgazdaság. A tárcavezetőt arról is megkérdezték, valóban a Miniszterelnökség költözhet-e az Agrárminisztérium jelenleg felújítás alatt álló épületébe. Vitézy nem erősítette meg az értesülést, de nem is zárta ki annak lehetőségét. Mint mondta, a rekonstrukció után az ingatlan bármely nagyobb, 600–700 főt foglalkoztató minisztérium befogadására alkalmas lehet.
Felülírták a korábbi terveket, új székhelyet kaphat a Miniszterelnökség
A Kossuth téri épület rekonstrukciója már hosszabb ideje zajlik, a munkálatok azonban várhatóan csak 2028-ra fejeződhetnek be.
Az előző kormány idején olyan áttervezésről döntöttek, amely lehetővé tette volna, hogy az épület egy teljes parlamenti cikluson keresztül az Országgyűlés ideiglenes székhelyeként működjön. Erre azért lett volna szükség, mert az Országházban átfogó rekonstrukciót terveztek, amelynek idejére a parlamenti működést másik épületbe helyezték volna át. Az új kormány azonban elvetette az Országgyűlés kiköltöztetésének tervét, és visszavonta az Agrárminisztérium áttervezésére vonatkozó döntést.
Vitézy Dávid szerint a korábbi elképzelés hónapokra megakasztotta a felújítást. A beruházási miniszter úgy véli, hogy az Országház rekonstrukciója a parlament kiköltöztetése nélkül is megvalósítható, mivel a két ülésterem használatának váltogatásával fenntartható a törvényhozás működése.
A döntéssel az Agrárminisztérium épületének jövőbeni hasznosítása előtt is új lehetőségek nyíltak meg.
A kormány ugyanis átfogóan felülvizsgálja az előző kabinet által elindított államigazgatási ingatlanügyleteket, így a Miniszterelnökség esetleges költözése is napirendre kerülhet.
Vitézy szerint több minisztérium jelenlegi elhelyezése ideiglenes, miközben egyes tárcák működése jelentős bérleti kiadásokkal jár. Példaként az Agrárminisztériumot említette, amely jelenleg rendkívül drága piaci bérleményben működik.
A felülvizsgálat több jelentős állami ingatlanberuházást is érint:
- Kossuth téri Agrárminisztérium: a felújítás 2028-ra készülhet el, az épületbe akár a Miniszterelnökség is beköltözhet.
- Kopaszi-gát: a kormány leállította a korábban megvásárolt irodaházak átvételét.
- Bosnyák tér: a jelenlegi tervek szerint az állam nem vásárolja meg az ott felépült irodakomplexumot.
- Országház: elvetették a parlament ideiglenes kiköltöztetését, a rekonstrukciót a törvényhozás működésének fenntartása mellett végeznék el.
A kormány célja, hogy a minisztériumok elhelyezésével kapcsolatos problémákat lehetőség szerint újabb költséges beruházások nélkül rendezze. A Kossuth téri Agrárminisztérium jövője így nemcsak egy műemléki felújítás befejezéséről, hanem a központi államigazgatás átszervezéséről is szólhat.
Új állami holding jön létre, megszűnhet a Várkapitányság
A lap beszámolója szerint Vitézy Dávid a sajtóbejáráson az állami beruházások intézményi átalakításáról is beszélt. A tervek szerint Hild Központ néven új állami holding jön létre, amely a beruházási tárcához tartozó több társaság feladatait fogja össze.
Az átalakítás a következő változásokat hozhatja:
- Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.: az új holdinghoz kerülhet, emellett az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának megrendelői feladatait is elláthatja.
- Expo Park Kft.: a Hungexpo beruházásaival foglalkozó társaság szintén az új szervezethez kerülhet.
- Millenáris és Budai Vár: a közterület-üzemeltetési és kulturális programokért felelős társaság is a Hild Központ részévé válhat.
- Várkapitányság: a jelenlegi tervek szerint megszűnhet.
- Városliget Zrt.: a társaság beruházási részlege az új holdinghoz kerülhet.
- Hild Központ vezetése: Ambrus György veheti át az irányítást, aki korábban Vitézy Dávid és Fürjes Balázs mellett dolgozott a Budapest Fejlesztési Központban.
Az átalakítás célja, hogy a különböző állami beruházások előkészítése és lebonyolítása egységesebb szervezeti keretek között történjen.
Rákosrendező és a Diákváros is az új központhoz kerülhet
A Hild Központ egyik legfontosabb feladata a nagyobb városfejlesztési beruházások előkészítése és lebonyolítása lehet. Ide tartozhat a rákosrendezői fejlesztés, valamint a ferencvárosi Diákváros megvalósítása is.
Rákosrendező esetében a főváros és az állam közös fejlesztőcég létrehozásáról állapodott meg. A kormányzati oldalt az új Hild Központ képviselné, miközben a Dományi Bálint vezette Rákosrendező Programiroda már beolvadt a Várkapitányságba.
A Világgazdaság saját értesülése szerint a megállapodás része lehet, hogy Budapestnek nem kell kifizetnie a terület vételárának fennmaradó részleteit, cserébe az állam és a főváros tulajdonarányosan osztozna a közös fejlesztőtársaságon. Ezt a konstrukciót azonban Vitézy bejelentése nem erősítette meg.
A Diákváros projektje szintén új szakaszba léphet. A beruházáshoz szükséges területek a megszűnt Fudan Hungary Egyetemért Alapítványtól kerültek vissza köztulajdonba.
Vitézy szerint a korábbi alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban súlyos szabálytalanságokat tártak fel, amelyek miatt feljelentések is várhatók. A Diákváros terveit ugyanakkor azért is szükséges átdolgozni, mert öt év telt el a nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése óta.
A bejelentések alapján a kormány egyszerre alakítaná át az állami beruházások intézményi rendszerét és a központi közigazgatás ingatlanhasználatát. Egyelőre azonban nem született döntés arról, hogy a Miniszterelnökség valóban a Kossuth téri Agrárminisztérium épületébe költözik-e. A lehetőség Vitézy Dávid válasza alapján továbbra is nyitva maradt.