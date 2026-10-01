Bárki megnézheti, kik kaptak milliókat az NKA-tól – nyilvánosságra hozták az adatokat

Interaktív oldalon, térképekkel és grafikonokkal mutatja be a Miniszterelnökség a Nemzeti Kulturális Alap 2021 és 2026 között megítélt támogatásait. A felületen bárki ellenőrizheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek jutottak pénzhez, mekkora összeget kaptak, valamint mely kollégium vagy döntéshozó neve alatt szerepel a támogatás.

A Miniszterelnökség közzétett egy listát.

Fotó: Origo

Miniszterelnökség: Megmutatjuk, kinek ítéltek az elmúlt években NKA-támogatásokat

A közlemény szerint a közzététel előzménye, hogy 2026 nyarán nyomozás indult több mint 17 milliárd forintnyi NKA-támogatás felhasználása miatt.

Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forintot használhattak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően.

A gyanú szerint a pénz egy része a választási kampány költségeire, illetve személyes célokra mehetett.

Az ügyészség gyanúja szerint egyes döntések nem az ideiglenes szakmai kollégiumban születtek meg, hanem azokról Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetleg más személyek határozhattak.

Hankó Balázst hűtlen kezelés gyanúja miatt vették őrizetbe, majd a közlemény szerint a bíróság letartóztatta.

A Miniszterelnökség adatai alapján 2021 és 2026 között a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának neve alatt 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, míg további 13,8 milliárd forint egyedi miniszteri döntéssel jutott el a kedvezményezettekhez. Ez a két támogatási forma együtt az időszak NKA-támogatásainak mintegy harmadát adta.

A tárca hangsúlyozta: a támogatás elnyerése önmagában nem jelent jogsértést vagy szabálytalanságot, a nyilvánosságra hozatal célja pedig nem a kedvezményezettek megbélyegzése. Az interaktív adatbázis a kormany.hu/atlathato/nkatamogatasok oldalon érhető el.