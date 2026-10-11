Panaszkodnak a minisztériumi dolgozók: hónapok óta nincs érdemi munkájuk, pénzhiány és káosz uralkodik

Az átálláshoz idő kell – de mennyi?

Deák Dániel politológus közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a minisztériumi dolgozók egyre aggasztóbb beszámolóira, amelyek a Tisza-kormány működésével kapcsolatban vetnek fel kérdéseket. A mostani beszámolók alapján a helyzet nem sokat változott augusztushoz képest. Akkor arról számoltunk be, hogy a Tisza-kormány megalakulása után hónapokkal is kérdéses volt a minisztériumok szervezeti felépítése, a működési szabályzatok elfogadása és a munkatársak feladatköre.

A tárcáktól akkor kértünk tájékoztatást a helyzet rendezéséről, de megkeresésünkre egyik minisztérium sem válaszolt.

A Világgazdaság által ismertetett újabb hozzászólások szerint a bizonytalanság azóta sem szűnt meg. Egy államtitkárság munkatársai például májustól augusztusig vártak arra, hogy feladatokat kapjanak, majd csak véletlenül értesültek arról, hogy több főosztályukat más minisztériumokhoz helyezik át. Az átszervezésről szóló dokumentumok ráadásul késve jutottak el az érintettekhez.

Máshol egy korábban háromfős szervezeti egységben már csak egyetlen munkatárs maradt, akinek a hivatalos elhelyezését sem rendezték megnyugtatóan. A dolgozó a bérezésével kapcsolatban is elégedetlenségének adott hangot:

Ez lesz a 3. évem fizuemelés nélkül.”

A beszámolók szerint a megfelelő vezetői kommunikáció is hiányzik. Egyes munkatársak nem kaptak világos tájékoztatást az áthelyezésekről, nem szerveztek számukra bemutatkozó megbeszéléseket vagy állománygyűléseket, és a vezetők sem minden esetben egyeztettek velük a feladatokról.