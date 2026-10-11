Panaszkodnak a minisztériumi dolgozók: hónapok óta nincs érdemi munkájuk, pénzhiány és káosz uralkodik

A Tisza-kormány közigazgatási átalakítása a jelek szerint továbbra sem zárult le: egyes állami alkalmazottak hónapok óta saját elmondásuk szerint is csak kávézni járnak be a munkahelyükre, máshol szinte teljesíthetetlen határidőkkel kell megbirkózniuk a szakembereknek.
A Világgazdaság a Redditen megjelent munkavállalói beszámolókat gyűjtötte össze, amelyekből az derül ki, hogy több minisztériumban továbbra sincsenek rendezve az alapvető szervezeti és működési kérdések. A kommentelők szerint a régi és az új munkatársak között is komoly a bizalmatlanság, miközben a vezetők nem mindenhol támaszkodnak a közigazgatásban felhalmozott tapasztalatra.
Az átálláshoz idő kell – de mennyi?
Deák Dániel politológus közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a minisztériumi dolgozók egyre aggasztóbb beszámolóira, amelyek a Tisza-kormány működésével kapcsolatban vetnek fel kérdéseket. A mostani beszámolók alapján a helyzet nem sokat változott augusztushoz képest. Akkor arról számoltunk be, hogy a Tisza-kormány megalakulása után hónapokkal is kérdéses volt a minisztériumok szervezeti felépítése, a működési szabályzatok elfogadása és a munkatársak feladatköre.
A tárcáktól akkor kértünk tájékoztatást a helyzet rendezéséről, de megkeresésünkre egyik minisztérium sem válaszolt.
A Világgazdaság által ismertetett újabb hozzászólások szerint a bizonytalanság azóta sem szűnt meg. Egy államtitkárság munkatársai például májustól augusztusig vártak arra, hogy feladatokat kapjanak, majd csak véletlenül értesültek arról, hogy több főosztályukat más minisztériumokhoz helyezik át. Az átszervezésről szóló dokumentumok ráadásul késve jutottak el az érintettekhez.
Máshol egy korábban háromfős szervezeti egységben már csak egyetlen munkatárs maradt, akinek a hivatalos elhelyezését sem rendezték megnyugtatóan. A dolgozó a bérezésével kapcsolatban is elégedetlenségének adott hangot:
Ez lesz a 3. évem fizuemelés nélkül.”
A beszámolók szerint a megfelelő vezetői kommunikáció is hiányzik. Egyes munkatársak nem kaptak világos tájékoztatást az áthelyezésekről, nem szerveztek számukra bemutatkozó megbeszéléseket vagy állománygyűléseket, és a vezetők sem minden esetben egyeztettek velük a feladatokról.
Kapitány István minisztériumában az SZMSZ hiánya is gondot okoz
Különösen súlyos problémákról számoltak be a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium kapcsán. Egy, a tárca működését érintő Reddit-hozzászólás szerint a régi és az új munkatársak között éles a megosztottság, a vezetés pedig nem használja ki megfelelően a tapasztalt közigazgatási szakemberek tudását.
A hozzászóló így fogalmazott:
Teljes megosztottság van a régiek és az újak között, nem beszélnek velünk, figyelmen kívül hagynak olyan köziges tapasztalattal rendelkező szakembereket, akik nem politikai alapon vannak ott. [...] Nem került minden feltérképezésre, így nem is tudják, hogy hova és mennyi ember kellene, bár amúgy sincs rá pénz, plusz az szmsz részleges hiánya probléma a mindennapi működésben. [...] Bizonytalanság hegyek, feleslegesen bejáró emberek, a közig meg szép lassan leáll így.”
A beszámoló szerint tehát nemcsak a feladatok és a felelősségi körök tisztázatlansága okoz gondot, hanem az erőforrások felmérése és a szükséges pénzügyi fedezet hiánya is. Egy másik hozzászóló ugyanakkor árnyaltabb képet festett: szerinte a munka már elindult, de a szervezeti és működési szabályzat, vagyis az SZMSZ hiánya továbbra is akadályozza a mindennapi működést, különösen az álláshelyek és a bérek rendezését.
Az SZMSZ rögzíti egy minisztérium belső felépítését, a szervezeti egységek feladatait és a felelősségi viszonyokat. Hiánya ezért nem pusztán adminisztratív hiányosság: a döntéshozatalt, az ügyintézést és a munkavégzés megszervezését is megnehezítheti.
Vitézy Dávid tárcájánál is vezetési problémákról írnak
A Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium működésével kapcsolatban szintén felmerültek vezetési és kommunikációs problémák. Egy hozzászóló szerint az új vezetők elszigetelődtek a minisztériumi állománytól, és nem támaszkodnak kellőképpen a közigazgatásban dolgozó szakemberek tapasztalataira.
A munkatárs így írta le a helyzetet:
a régi Lázáremberek mindenhol. Érthetetlen, hogy mi zajlik. A KÁT-unk a közbeszerzési dolgokkal van elfoglalva, mert közbeszes ügyvéd volt, azt hiszi, itt is ez a dolga. Teljes képzavarban van. Valaki szólhatna neki, hogy 1200 ember munkáltatója, és hogy ez mivel jár."
A hozzászóló a miniszteri kabinet működését is bírálta:
a miniszteri kabinet szépen elvan a kis buborékában, az állománnyal nem nagyon állnak szóba, ami hiba. És a stílussal is kezdeni kellene valamit, ha már mégis".
A beszámolók alapján a vezetők és a minisztériumi alkalmazottak közötti kapcsolat több helyen sem rendeződött, ami az átszervezés mellett a mindennapi munkavégzést is hátráltathatja.
Az egyik minisztériumban tétlenség, a másikban teljesíthetetlen határidők
Nem minden tárcánál a feladatok hiánya okozza a legnagyobb gondot. Az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs területén dolgozók közül többen éppen a munkateher jelentős növekedésére és a szoros határidőkre panaszkodtak. Egyikük szerint
szinte teljesíthetetlen időszabás szerint mennek a dolgok”.
A kodifikáció a jogszabályok előkészítésének és megszövegezésének speciális szaktudást igénylő területe. A jogszabályoknak illeszkedniük kell a hatályos magyar jogrendhez és az uniós előírásokhoz, miközben a rendelkezéseknek egyértelműnek és következetesen alkalmazhatónak kell lenniük. A Világgazdaságnak nyilatkozó, a területet jól ismerő jogász szerint az ilyen munkához szükséges szakemberekből korábban is kevés volt, a mostani bizonytalanság pedig tovább nehezítheti a feladatok ellátását.
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kapcsán egy hozzászóló a vezetői iránymutatás hiányát emelte ki:
A vezetők nem viselkednek vezetőként, nincs vízió, iránymutatás.”
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az évek alatt felhalmozódott problémák megoldásához időre, megfelelő finanszírozásra és elegendő szakemberre van szükség. A tárca vezetői szerinte nehezen vállalják a döntésekkel járó felelősséget, miközben a rendelkezésre álló források és a szakemberállomány sem elegendő a feladatok gyors elvégzéséhez. A beszámoló Gajdos László állománygyűlését is megemlíti, amelyen a miniszter a médiában megjelenő támadásokról beszélt. A hozzászóló szerint mindeközben a minisztérium előtt álló szakmai feladatokhoz szükséges források és a megfelelő létszám biztosítása továbbra is kérdéses.
A Miniszterelnökségen a munkaidő betartására is figyelmeztetni kellett
A problémák a Miniszterelnökséget sem kerülték el. Mint beszámoltunk róla, szeptember végén Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár belső levélben figyelmeztette a dolgozókat a munkaidő betartására.
Sokan reggel 8 óra helyett jellemzően fél 9 és 9 óra között érkeztek, és többen a munkaidő vége előtt már hazamentek.
A levél azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban rendkívüli munkavégzést várt el a közigazgatásban dolgozóktól, arra hivatkozva, hogy az uniós források hazahozatala és a kormányzati feladatok teljesítése kiemelt erőfeszítést igényel.
A minisztériumi dolgozók között ráadásul a jelek szerint továbbra sem alakult ki a bizalom. A régi munkatársak közül többen úgy érzik, hogy tapasztalatuk ellenére nem vonják be őket a döntésekbe, az új vezetők pedig nem minden esetben ismerik a közigazgatás működését és az egyes szervezeti egységek feladatait.
Október 15-től létszámstop jöhet, miniszterek távozása is felmerült
A bizonytalanságot tovább fokozhatja, hogy a beszámolók szerint október 15-től létszámstopot vezethetnek be a minisztériumokban. Egy Reddit-hozzászóló ezt azzal magyarázta, hogy a vezetők még mindig nem mérték fel teljeskörűen a szervezeti egységeket és a szükséges munkaerőt, miközben a költségvetési források is korlátozottak.
a legfrissebb infó, hogy október 15-től mindenhol létszámstop, mert a kompetens vezetőknek még mindig nem sikerült feltérképeznie minden eredetileg létező főosztályt, csomó helyen még mindig nincs szmsz, így nem tudják, hogy hova kellhet ember, meg amúgyse lenne rá budget"
– írta.
A Világgazdaság arról is írt, hogy a kormányzati körökben több miniszter esetleges távozása is szóba került. Ezek egyelőre meg nem erősített értesülések, a beszámoló szerint pedig az első kormányátalakításra legkorábban jövő nyáron kerülhet sor. A lap által ismertetett hozzászólások a Nemzeti Fejlesztési Központban tapasztalt állapotokat is élesen bírálták, a családügyi minisztérium kapcsán pedig szintén elégedetlenség jelent meg. A beszámolók ugyanakkor nem mindenhol egyformák: akad olyan munkavállaló is, aki jó hangulatról és intenzív munkáról számolt be, miközben a szervezeti és működési problémákat ő is elismerte.
A mostani értesülések alapján tehát továbbra is kérdés, mikor rendeződnek a minisztériumok feladatai, a vezetők felelősségi körei és a szükséges személyi feltételek. A Tisza-kormány hatékonyabb államigazgatást és felkészült szakembereket ígért, a nyilvánosságra került beszámolók azonban azt jelzik, hogy a kormányváltás után hónapokkal is komoly szervezési nehézségek nehezíthetik a közigazgatás működését.