Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is beidézte az MNB-vizsgálóbizottság

Az MNB-vizsgálóbizottság következő ülésére Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is meghallgatásra idézték be. A bizottság Csőszi Attila, a Tisza Párt képviselője és a testület elnöke javaslatára egyhangúlag döntött a két volt, illetve jelenlegi jegybanki vezető meghallgatásáról.

MNB-vizsgálóbizottság: Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is meghallgatják

Fotó: MW archív

A bizottság emellett arról is határozott, hogy adatokat kér be a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól. Erről 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntöttek.

Csőszi Attila az MTI-nek elmondta, hogy a bizottság következő ülését várhatóan három-négy hét múlva tartják. Matolcsy György és Varga Mihály meghallgatását több körben tervezik. Az ügyben Varga Mihály is megszólalt közösségi oldalán, aki emlékeztetett: a jegybank új vezetése 2025 áprilisában tett feljelentést az MNB alapítványt érintő esetben, ezt a feljelentést azóta – más ügyekben – másik három követte.

„Nemcsak 30 ezer oldal átadásával, hanem személyes megjelenéssel is segítjük az MNB korábbi vezetéséhez kötődő ügyek tisztázását”– fogalmazott, majd megígérte: személyesen is, és minden kollégája – meghívás esetén – részt vesz a vizsgálóbizottsági meghallgatáson.