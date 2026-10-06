Szürreális beszélgetés zajlott az MSZP új elnöke és Rónai Egon között

Az MSZP elnöke saját felelősségét is elismerte a párt jelenlegi helyzetében, ugyanakkor úgy látja, a válság nem kizárólag a párt problémája. Szerinte egy új, 21. századi, szociáldemokrata értékeken alapuló baloldali közösségre lenne szükség.

MSZP: Komjáthi Imre szerint az sem biztos, hogy megéri a párt a 40. születésnapját

Fotó: Rónai Egon oldala/Facebook

MSZP: Komjáthi szerint akár a 40. születésnap is elmaradhat

Komjáthi Imre kijelentette, hogy az MSZP abban a formában, ahogy eddig működött, nem tud tovább működni, és az átalakítás vége nem feltétlenül az lesz, hogy a párt jelenlegi nevén fennmarad.

„Holnap lesz az MSZP 37. születésnapja. Én nagyon őszintén mondom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz 40. születésnapja” – fogalmazott. Hozzátette, pártelnökként azon dolgozik majd, hogy ez ne így legyen.

A politikus szerint jelenleg nincs egységes baloldali mozgalom Magyarországon, csak kisebb pártok és pártöredékek, köztük az MSZP és a DK. Szerinte új közösségre és valódi cselekvési tervre lenne szükség.

A beszélgetés végén Rónai Egon is szürreálisnak nevezte a helyzetet, hiszen az MSZP újraválasztott elnöke arról beszélt, hogy az általa vezetett párt akár meg is szűnhet.

Komjáthi erre azt mondta, inkább „edző” szeretne lenni, mint „csatár”, és kész átadni tudását egy új baloldali közösség létrehozásához.

A Tiszának is feladata lehet Komjáthi szerint

Komjáthi Imre a lakhatási válságról is beszélt. Szerinte ezt jelenleg nem az MSZP fogja megoldani, hanem ha valaki kormányon képes lehet rá, akkor a Tisza. Úgy vélte azonban, hogy önmagában a lakóparkok építése nem elég, mert a megfizethető lakhatáshoz megfelelő bérek is kellenek.

A politikus meglepő kijelentést tett Magyar Péterről is: szerinte „kellene egy baloldali Magyar Péter”, természetesen más politikai attitűddel.