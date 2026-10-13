Közel 11 millió forint kulturális támogatást kapott Nagy Ervin volt élettársának cége

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kormányváltás utáni pályázatainak egyik nagy nyertese nem más lett, mint Nagy Ervin korábbi élettársa, Duda Éva – szúrta ki az Ellenpólus. A tényfeltáró blog szerint a Duda Éva tulajdonában álló Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. öt pályázaton összesen közel 11 millió forint támogatást nyert az NKA-tól a júliusban. A pénzből többek között a társulat előadásainak felújítását, bemutatását és hazai, illetve nemzetközi forgalmazását finanszírozhatják.

Nagy Ervin korábbi élettársa, Duda Éva cége közel 11 millió forintot nyert az NKA pályázatain. A koreográfus később a Táncművészeti Bizottság tagja lett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Emlékeztettek: támogatásokról szóló döntések után Duda Évát a Táncművészeti Bizottság tagjává is kinevezték. A portál kiemelte, hogy a testület megalakításáról szóló döntést Nagy Ervin kulturális államtitkár jelentette be, aki korábban Duda Éva élettársa volt, többször is együtt mutatkoztak a nyilvánosság előtt.

És bár a Duda cégének sokmillió forintot odaítélő testület Tarr Zoltán, kultúráért felelős miniszter irányítása alatt működik, tevékenysége szorosan kapcsolódik a Nagy Ervin vezette államtitkárság szakpolitikai feladataihoz is. Így nehéz kizárni, hogy Nagynak is van némi beleszólása a grémiumnál zajló folyamatokba és ügyekbe

– emelték ki.

Nagy Ervin egy másik korábbi élettársa is fontos pozíciót kapott

A blog szerint még érdekesebbé teszi a történetet, hogy a Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságában helyet foglal Nagy Ervin másik korábbi élettársa, Váczi Rozália is. Nagy és Váczi tíz évig éltek együtt, kapcsolatukból egy lányuk is született. Szakításuk a hírek szerint viharosra sikeredett, de később kibékültek és mostanra már jó viszonyban vannak egymással.

Felhívták a figyelmet arra is, a koreográfus nemcsak vállalkozásával teljesít látványosan jól az új, tiszás vezetésű kulturális tárcánál. A blog szerint az, hogy kinevezték a Táncművészeti Bizottság tagjának (amelyet ráadásul Nagy Ervin jelentett be) nem kevesebbet jelent, minthogy Duda előbb cégével kapott közel 11 millió forintot, majd nem sokkal később beültették az egyes kulturális támogatásokról döntést hozó egyik grémiumba.