Nagy Márton külföldre költözött, Svájcban vállalt munkát

Nagy Márton külföldre költözött: nyár óta Svájcban él, egy zürichi befektetési banknak dolgozik – értesült több forrásból a Válasz Online. A hírportál elérte telefonon a volt nemzetgazdasági minisztert, ő nem kommentálta információikat, szűk környezetéből viszont minden kétséget kizáróan igazolták viszont a kiköltözés tényét.

Nagy Márton külföldre költözött: nyár óta Svájcban él, egy zürichi befektetési banknak dolgozik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sőt, a hírportál forrásai szerint Nagy „nemcsak elment, hanem végleg szakított a magyar politikával”, nincs is élő kapcsolata a „Fidesz-felvilággal”. A Válasz Online cikkére Deák Dániel is reagált. A politikai elemző közösségi oldalán rámutatott: az, hogy Szijjártó Péter után Orbán Viktor egy másik volt minisztere is gyorsan elhelyezkedett a versenyszférában, arra utal, hogy szakmai tapasztalatukra a nemzetközi üzleti életben is van kereslet.

Nagy Mártonnak jár a méltányosság

Úgy véli, Nagy Márton vélhetően anyagilag is jól járt a váltással: a zürichi befektetési banknál akár a miniszteri fizetésénél is többet kereshet. Emlékeztetett, sajtóinformációk szerint tavaly júliusban közvetlen életveszélybe került, majd komoly műtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Egy távoli rokona most azt nyilatkozta, hogy „már ekkor ki akart csekkolni a politikából, de a körülmények nem engedték”.

Miniszterként sok kritika érte, például mert nem találta el a várható gazdasági növekedést, de munkájának értékelésekor indokolt a méltányosság

– hangsúlyozta az elemző, majd kifejtette: nehéz gazdasági környezetben kellett helytállnia, miközben például jelentős béremelkedés valósult meg.

A problémák mellett eredmények is voltak

Felidézte, a KSH szerint 2024-ben 13,2, 2025-ben pedig 9 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset. Megmaradt a 13. havi nyugdíj, és idén februárban megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is, egyhavi ellátás 25 százalékának megfelelő összegben. Szerinte ezek az eredmények ugyanúgy hozzátartoznak az időszak mérlegéhez, mint a problémák.

„Közben a friss adatok azt mutatják, hogy a gazdaság nem javul a távozása után: júliusban például az építőipar teljesítménye 12,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, augusztusra pedig 10 éves csúcsra emelkedett a munkanélküliségi ráta, 229 ezer ember keresett munkát” – jegyezte meg az elemző.