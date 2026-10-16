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németh balázs

Németh Balázs szerint tovább mélyülhetnek a Tisza belső feszültségei

19 perce
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A Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése után Németh Balázs arról beszélt, hogy egyre látványosabb a Tisza szétesése, és szerinte a párt a folytatásban is nehézségekkel nézhet szembe.
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németh balázstisza pártMagyar Péter

A Fidesz-KDNP lakitelki, kihelyezett frakcióülését követően Németh Balázs arról beszélt, hogy megítélése szerint a parlamenti munkában is egyre inkább megmutatkoznak a Tisza Párton belüli ellentétek. A politikus úgy fogalmazott, hogy a párt szétesett, és alkalmatlannak tartja az ország irányítására.

Németh Balázs összefoglalta, miről volt szó a kihelyezett frakcióülésen (Fotó: Facebook)
Németh Balázs alkalmatlannak tartja a Tisza-kormányt az ország irányítására (Fotó: Facebook)

Németh Balázs szerint belső feszültségek jellemzik a Tiszát

A fideszes politikus állítása szerint 

a párton belül is vannak olyanok, akik már felismerték, hogy szerinte nem alkalmasak a kormányzásra. Németh Balázs azt mondta az ülésen, a belső feszültségeket is megvitatták.

Németh Balázs úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt további gyors leépülésére lehet számítani. 

 

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