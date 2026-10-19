A megüresedő vezetői pozíció betöltésére a minisztérium pályázatot ír ki, az új vezető kiválasztásáig a szervezet szakmai irányítását a tárca felügyeli. A személyi döntésről, valamint a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) megújuló feladatairól Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár hétfőn egy állománygyűlés keretében tájékoztatta a szervezet munkatársait.

Távozik posztjáról Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója (Fotó: MW archiv)

Bódis László 2022-ben lett az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes parlamenti államtitkára, ebből a tisztségéből a 2026-os kormányváltást követően, június 13-i hatállyal mentették fel. A NIÜ élére 2023-ban nevezték ki.

Nemzeti Innovációs Ügynökség: új stratégia és feltörekvő technológiák

A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleménye szerint kidolgozták Magyarország új tudománypolitikai és innovációs stratégiáját. A koncepcióban és annak bemutatásában pedig kiemelt szerepet szánnak a megújuló Nemzeti Innovációs Ügynökségnek.

A NIÜ kiemelt feladata továbbra is Magyarország innovációs képességének erősítése:

Támogatja a hazai vállalkozások és startupok innovatív ötleteinek fejlesztését, valamint azok hazai és nemzetközi piacra jutását.

Ösztönzi a kutatók, az egyetemek és a vállalkozások közötti hatékony együttműködést.

A jövőben az ügynökség tevékenységi köre új feladatokkal is bővül: kiemelt hangsúlyt kap a feltörekvő technológiákat képviselő szektorok támogatása és megismertetése. Ide tartozik többek között: a kvantumtechnológia, a biotechnológia, az űripar és a drónipar is.

Az ügynökség ezen felül tanácsadással, képzésekkel és mentorálással segíti majd a szereplőket annak érdekében, hogy az új ötletekből minél nagyobb arányban születhessenek piacképes termékek és szolgáltatások.