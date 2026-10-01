Nagyszabású átvilágítás indult, öt évre visszamenőleg vizsgálódik a kormány

Öt év kulturális támogatási döntéseit veszi sorra a kormány. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alap működésének átvilágítása során több esetben is politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak.

Öt év döntéseit vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alapnál (Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter)

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Öt év döntéseit vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alapnál

A vizsgálat nemcsak az NKA támogatásaira terjed ki.

Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is átvilágítják, míg a Terror Háza Múzeum kiállítását történészek vizsgálják.

Tarr Zoltán a Kossuth rádióban azt mondta, az eddig feltárt problémák nem mindenhol olyan koncentráltak, mint a jelenleg vizsgált, 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál. A miniszter szerint a kulturális támogatások odaítélésénél a jövőben a szakmai szempontoknak kell meghatározónak lenniük, nem a politikai lojalitásnak.

A kormány hosszabb távon a szabályozáshoz is hozzányúlna. Tarr szerint olyan jogi keretekre van szükség, amelyek megnehezítik, hogy túl sok kulturális intézmény vagy fontos pozíció kerüljön egyetlen ember befolyása alá.

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