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Családi okokra, intézményvezetői és egyéb feladataira hivatkozva beadta lemondását Horváth Péter. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke tizennégy év után mondott le tisztségéről, utódját az országos küldöttgyűlés előreláthatólag novemberben választja meg.
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Nemzeti PedagóguskarHorváth Péteroktatás

Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke – adta hírül közleményében a szervezet. Mint írták, a vezető vasárnap mondott le tisztségéről, döntését a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója intézményvezetői és egyéb feladataival, illetve családi okokkal indokolta.

Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke (Forrás: Facebook/Nemzeti Pedagógus Kar)
Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke (Forrás: Facebook/Nemzeti Pedagógus Kar)

Horváth Pétert még 2014-ben választották meg az Orbán-kormány által létrehozott szervezet élére, aminek az összes, állami iskolában tanító tanár automatikusan a tagja. Az új elnököt az országos küldöttgyűlés előreláthatólag novemberben választja meg, addig az alelnök, Rázsi Botond Miklós látja el az elnöki feladatokat. 

 

 

 

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