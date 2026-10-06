Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke – adta hírül közleményében a szervezet. Mint írták, a vezető vasárnap mondott le tisztségéről, döntését a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója intézményvezetői és egyéb feladataival, illetve családi okokkal indokolta.

Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke (Forrás: Facebook/Nemzeti Pedagógus Kar)

Horváth Pétert még 2014-ben választották meg az Orbán-kormány által létrehozott szervezet élére, aminek az összes, állami iskolában tanító tanár automatikusan a tagja. Az új elnököt az országos küldöttgyűlés előreláthatólag novemberben választja meg, addig az alelnök, Rázsi Botond Miklós látja el az elnöki feladatokat.