Október 27-én a Médiatanács arról döntött, hogy az elmúlt 16 év gyakorlatát megszakítva teljesen új alapokra helyezi az együttműködést az Európai Bizottság, valamint az Európa Tanács média- és platformszabályozási szerveivel. "Nem tartja burkolt reklámnak a Médiatanács, hogy az MTI és a hirado.hu megemlítette a MOL-t az üzemanyagár-bejelentésekről szóló cikkeiben, és a Gusztáv című rajzfilm sem kerül a hatóság célkeresztjébe. A debreceni FM95 Rádió1 ellen viszont eljárás indult, mert egyik hírműsorában egy gumiszerviz burkolt reklámozását észlelte a testület. Azt is tudomásul vették, hogy a közmédia megszünteti a Nemzeti Sportrádiót, és a Manna FM névváltoztatásával szemben sem támasztottak kifogást" - olvasható közleményükben.

Hatalmas változások a közmédiában: megszűnik a Nemzeti Sportrádió. Fotó: MW

Hatalmas változások a közmédiában: megszűnik a Nemzeti Sportrádió

Ez volt az első ülés, amelyen Boór-Gőblyös István is részt vett. A tanács új tagja kiemelte, hogy a legfontosabb feladatának tartja az újságírás becsületének visszaállítását, valamint az, hogy a hallgatók újra bizalommal tudjanak tekinteni a médiában elhangzó információkra. Rendkívül optimista az elmúlt két hét alapján Radetzky András is: úgy látja, sokféle tudással és tapasztalattal jó csapat kezd kialakulni a Médiatanácsban.

Gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) kérte, hogy a Médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből. Mivel a közszolgálati média – a Médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul.

- jelentették be.

A Nemzeti Sportrádió megszűnése mellett más változások is életbe lépnek. November 5-től Sunrise FM néven szól a budapesti 98,6 MHz-en a Manna FM. A Médiatanács nem látta akadályát annak, hogy a keresztény közösségi rádió új nevet és arculatot választott magának, értékei megtartása mellett.

Jogutódlásról szóló bejelentést nyújtott be a Radio Plus Kft., mert a cégbe beolvadt a Nagykanizsa 95,6 MHz rádiót üzemeltető Rádió On Kft. Ezzel tizenhárom hálózatba kapcsolt médiaszolgáltatása lett a Rádió 1-nek.

- tették hozzá.