Közleményt adott ki a Népszava, így folytatják tovább

A Népszava az elmúlt egy évben gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, a megszűnés szélére sodródott – jelentette ki a portál. Azonban jelezték, hogy néhány elkötelezett üzletember fantáziát látott abban, hogy részben a Népszava szerkesztőségére alapozva online portál és hetilap formájában újraindítsa a tíz éve kivégzett Népszabadságot.

A Népszava beleolvad az új Népszabadságba Fotó: Origo

A Népszava szerint a Népszabadsághoz való csatlakozásban a szerkesztőségük örömmel részt vesz.

Emlékeztettek, hogy a Népszava eddigi tartalmai az október 8-án induló nszo.hu oldalon a jövőben is elérhetők lesznek, illetve bizonyos cikkeiket továbbra is publikálják majd a hamarosan frissülő Népszava aloldalon.

A Népszava és a Szép Szó tovább él a nyomtatott hetilapban is – szögezték le, hangsúlyozva: a Népszava tehát nem szűnik meg, viszont tartalmaik az eddigieknél összehasonlíthatatlanul szélesebb körben és még erőteljesebben jelenhetnek meg a nyilvánosságban.

Kiderült már milyen üzletemberek állnak a Népszabadság újraindítása mögött

Ahogy korábban már az Origo beszámolt róla 0 évvel a megszűnése után, 2026. október 8-án újraindul a Népszabadság. Az új lap online újságként és nyomtatott hetilapként működik tovább.

Az online felületen a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozzák fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. A lap emellett hetente nyomtatott kiadványként is megjelenik, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe.

Bár a korábban bedőlt lap újraindulását már bejelentették, a kiadó mögött álló cégek eddig nagyjából ismeretlenek voltak. Sajtóinformációk szerint a Népszabadságot kiadó Liberty Press Kft. mögött álló 4Sight Media Group Zrt.-t négy cég birtokolja, amelyek között felbukkan egy egykori titkosszolgálati vezető fiának érdekeltsége és olyan is, amelyet mindössze egy eurós tőkével alapítottak Észtországban.