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országgyűlés

Eldőlt december 24. sorsa? Nem jött össze a szükséges százezer aláírás

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Nem sikerült összegyűjteni a szükséges százezer érvényes aláírást ahhoz, hogy országos népszavazást tartsanak december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Az ügy ezzel azonban még nem zárult le teljesen: a Tisza Párt képviselői már törvényjavaslatot nyújtottak be ugyanebben a kérdésben.
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országgyűlésnemzeti választási bizottságnépszavazás

A Nemzeti Választási Bizottság keddi ülésén megállapította, hogy százezer alatt maradt a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által kezdeményezett aláírásgyűjtés eredménye – írja az Index. A népszavazási kérdést április 17-én hitelesítették, az aláírásokat pedig május 15. és szeptember 11. között lehetett összegyűjteni. A szervező szeptember 10-én adta át az íveket.

szavazás, népszavazás
Nem lesz népszavazás december 24-ről. Fotó: unsplash.com

Népszavazás: nem ellenőrizték egyenként az aláírásokat

A leadott dokumentumokat megvizsgáló Nemzeti Választási Iroda arra jutott, hogy az íveken szereplő érvényes aláírások száma matematikailag sem érheti el a szükséges százezres határt. Emiatt az aláírások részletes ellenőrzését már nem végezték el.

Az NVB ezek alapján hivatalosan is megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezés nem kapta meg a szükséges támogatást. Ez azt jelenti, hogy ezen az úton egyelőre 

nem kerülhet napirendre december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása.

A parlament még dönthet szentestéről

A kérdés ugyanakkor más formában továbbra is az Országgyűlés előtt van. A Tisza Párt három képviselője, Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán szeptember 23-án törvényjavaslatot nyújtott be, amely december 24-ét hivatalos munkaszüneti nappá tenné.

A népszavazási kezdeményezés tehát elbukott, de szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításának lehetősége még nem került le végleg a napirendről. A következő lépés most már a parlament kezében van.

 

 

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