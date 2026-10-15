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elnök

Két elnökhelyettest nevezett ki az NMHH elnöke

49 perce
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Polyák Gábor Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, míg az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben Kövesdi Veronika vezeti.
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Két elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke; Polyák Gábor a döntését a LinkedIn-oldalán jelentette be. A közlés szerint Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is: Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az Országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének öt évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be.

2026. október 9. | Dr. Polyák Gábor, az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) elnökének ünnepélyes kinevezése – az esemény képei.
Polyák Gábor átveszi kinevezését Baka András köztársasági elnöktől Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos / Gyula Bartos, photographer

A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt.

 

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