92 milliárd forint érkezik Magyarországra a Norvég Alapon keresztül

Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői a mai napon ünnepélyes keretek között aláírták az EGT és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló, Magyarország számára elérhető 254,1 millió euró (92 milliárd forint) értékű támogatásról szóló megállapodás dokumentumait a Külügyminisztériumban - áll a Vidék- és Településfejlesztési minisztérium közleményében.

Aláírták a megállapodást: 92 milliárd forint érkezik a Norvég Alapon keresztül

Fotó: Facebook.com/Lőrincz Viktória

A magyar kormány részéről Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és Kármán András pénzügyminiszter, a norvég oldalról Espen Barth Eide külügyminiszter, izlandi részről Martin Eyjólfsson külügyi államtitkár, míg Liechtenstein nevében Pascal Schafhauser nagykövet írta alá a megállapodást.

A tárgyalásokat a Nemzeti Irányító Hatóság vezette, ahol szakmailag felkészült, a korábbi időszakokban tapasztalatokat szerzett munkatársak vettek részt és képviselték a magyar érdekeket, ezúton is köszönöm a munkájukat

– közölte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, kiemelve: a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a program magyarországi végrehajtásáért felelős Nemzeti Irányító Hatóságként kiemelt feladatának tekinti a források szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásának biztosítását.

Ebben meghatározó szerepet tölt be a végrehajtásban közreműködő hazai szakmai szervezetek tapasztalata és felkészültsége, amely megfelelő alapot teremt a támogatások hatékony hasznosításához

– tette hozzá.

Lőrincz Viktória közölte: a 254,1 millió euróból 80 millió euró jut zöld átállásra, 42 millió euró helyi fejlesztésekre, 25 millió euró egészségügyre, 16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra, 20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg 9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint 26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve 19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók. Elmondta, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek: 2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.

Pénzügyminiszterként azt ígérem: gyorsan haladunk, az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és ebből a pénzből egyetlen euró sem vész el

– közölte Kármán András pénzügyminiszter, aki hozzátette: az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el.