LMBTQ-jogok, genderkérdés és migráció – a Fidesz szerint a Norvég Alap milliárdjaiból nevelnék át a magyar társadalmat

Élesen bírálta a Tisza-kormány politikáját és a Norvég Alapból finanszírozott magyarországi civil szervezetek támogatását a Fidesz-frakció kedden, az MTI által kiadott közleményében. A képviselőcsoport szerint Magyar Péter kormánya olyan politikai és társadalmi változásokat támogat, amelyek ellentétesek a magyar társadalom többségének értékrendjével. A Fidesz úgy fogalmazott:

A Fidesz-frakció szerint a Norvég Alapból háromtucatnyi magyarországi szervezet részesül több mint kétmilliárd forint támogatásban (Fotó: Facebook/Lőrincz Viktória)

A Tisza-kormány kitárja a kaput, a Norvég Alapból pedig pénzt is adnak bőségesen a magyar társadalom átnevelésére.”

Több mint kétmilliárd forint jutna civil szervezeteknek a Norvég Alapból

A Fidesz-frakció közleménye szerint a Norvég Alapból háromtucatnyi magyarországi szervezet részesül összesen hatmillió euró, azaz több mint kétmilliárd forint támogatásban. A képviselőcsoport állítása szerint a támogatott szervezetek elsősorban az LMBTQ-jogokkal, a genderkérdésekkel és a migrációval kapcsolatos ügyekben tevékenykednek.

A közleményben a Fidesz több olyan területet is megnevezett, amelyeken szerinte a Tisza-kormány a korábbi politikai irányvonallal ellentétes változásokat hajt végre: