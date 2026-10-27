LMBTQ-jogok, genderkérdés és migráció – a Fidesz szerint a Norvég Alap milliárdjaiból nevelnék át a magyar társadalmat

Élesen bírálta a Tisza-kormány politikáját és a Norvég Alapból finanszírozott magyarországi civil szervezetek támogatását a Fidesz-frakció kedden, az MTI által kiadott közleményében. A képviselőcsoport szerint Magyar Péter kormánya olyan politikai és társadalmi változásokat támogat, amelyek ellentétesek a magyar társadalom többségének értékrendjével. A Fidesz úgy fogalmazott:
A Tisza-kormány kitárja a kaput, a Norvég Alapból pedig pénzt is adnak bőségesen a magyar társadalom átnevelésére.”
Több mint kétmilliárd forint jutna civil szervezeteknek a Norvég Alapból
A Fidesz-frakció közleménye szerint a Norvég Alapból háromtucatnyi magyarországi szervezet részesül összesen hatmillió euró, azaz több mint kétmilliárd forint támogatásban. A képviselőcsoport állítása szerint a támogatott szervezetek elsősorban az LMBTQ-jogokkal, a genderkérdésekkel és a migrációval kapcsolatos ügyekben tevékenykednek.
A közleményben a Fidesz több olyan területet is megnevezett, amelyeken szerinte a Tisza-kormány a korábbi politikai irányvonallal ellentétes változásokat hajt végre:
- Genderpolitika: a frakció szerint az új gendertörvény lehetővé teszi, hogy LMBTQ-szervezetek már az óvodákban is érzékenyítő foglalkozásokat tartsanak, akár a szülők beleegyezése nélkül.
- Migráció: a Fidesz szerint a kormány a korábbi, bevándorlást elutasító politikától eltérő irányt képvisel.
- Ukrajnai háború: a képviselőcsoport azzal vádolja Magyar Pétert, hogy a háború támogatását elutasító magyar álláspont megváltoztatására törekszik.
- Civil szervezetek finanszírozása: a frakció szerint a Norvég Alap támogatásai politikai és ideológiai célokat szolgálnak.
A Fidesz szerint Magyarország önállósága is veszélybe kerülhet
A bírálat Magyar Péter politikai szerepvállalására is kiterjed.
A Fidesz szerint a miniszterelnök a választási kampány során kapott brüsszeli támogatásért cserébe nemcsak a korábbi nemzeti kormány leváltását, hanem a magyar társadalom politikai és ideológiai átformálását is vállalta.
A folyamat egyik első lépésének a gendertörvény elfogadását tartják, amely álláspontjuk szerint megnyitotta az utat az LMBTQ-szervezetek előtt, hogy akár már az óvodákban is érzékenyítő foglalkozásokat tartsanak, a szülők tudta és beleegyezése nélkül.
A Norvég Alapból érkező támogatásokat egy szélesebb politikai törekvés részeként értékelik, amelynek célja szerintük Magyarország önálló érdekérvényesítő képességének gyengítése és a nyugat-európai balliberális politikai erők befolyásának növelése.
A Fidesz arra figyelmeztetett:
A brüsszeli politikai erők balliberális bábállammá akarják változtatni Magyarországot, amely gyarmati sorból képtelen kiállni az érdekeiért, így többé nem jelent akadályt a törekvéseiknek.”