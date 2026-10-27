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norvég alap

LMBTQ-jogok, genderkérdés és migráció – a Fidesz szerint a Norvég Alap milliárdjaiból nevelnék át a magyar társadalmat

19 perce
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A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja szerint a Norvég Alapból érkező több mint kétmilliárd forintos támogatás a magyar társadalom ideológiai átformálását szolgálhatja. A kormánypártból ellenzékbe került politikai erő közleményében azzal vádolta meg a Tisza-kormányt, hogy utat nyitott a nyugat-európai balliberális politikai törekvések előtt.
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norvég alapFideszgenderpolitikatámogatáscivil szervezetukrajnai háborúmigráció

Élesen bírálta a Tisza-kormány politikáját és a Norvég Alapból finanszírozott magyarországi civil szervezetek támogatását a Fidesz-frakció kedden, az MTI által kiadott közleményében. A képviselőcsoport szerint Magyar Péter kormánya olyan politikai és társadalmi változásokat támogat, amelyek ellentétesek a magyar társadalom többségének értékrendjével. A Fidesz úgy fogalmazott:

Norvég Alap
A Fidesz-frakció szerint a Norvég Alapból háromtucatnyi magyarországi szervezet részesül több mint kétmilliárd forint támogatásban (Fotó: Facebook/Lőrincz Viktória)

A Tisza-kormány kitárja a kaput, a Norvég Alapból pedig pénzt is adnak bőségesen a magyar társadalom átnevelésére.”

Több mint kétmilliárd forint jutna civil szervezeteknek a Norvég Alapból

A Fidesz-frakció közleménye szerint a Norvég Alapból háromtucatnyi magyarországi szervezet részesül összesen hatmillió euró, azaz több mint kétmilliárd forint támogatásban. A képviselőcsoport állítása szerint a támogatott szervezetek elsősorban az LMBTQ-jogokkal, a genderkérdésekkel és a migrációval kapcsolatos ügyekben tevékenykednek.

A közleményben a Fidesz több olyan területet is megnevezett, amelyeken szerinte a Tisza-kormány a korábbi politikai irányvonallal ellentétes változásokat hajt végre:

  • Genderpolitika: a frakció szerint az új gendertörvény lehetővé teszi, hogy LMBTQ-szervezetek már az óvodákban is érzékenyítő foglalkozásokat tartsanak, akár a szülők beleegyezése nélkül.
  • Migráció: a Fidesz szerint a kormány a korábbi, bevándorlást elutasító politikától eltérő irányt képvisel.
  • Ukrajnai háború: a képviselőcsoport azzal vádolja Magyar Pétert, hogy a háború támogatását elutasító magyar álláspont megváltoztatására törekszik.
  • Civil szervezetek finanszírozása: a frakció szerint a Norvég Alap támogatásai politikai és ideológiai célokat szolgálnak.
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A Fidesz szerint Magyarország önállósága is veszélybe kerülhet

A bírálat Magyar Péter politikai szerepvállalására is kiterjed. 

A Fidesz szerint a miniszterelnök a választási kampány során kapott brüsszeli támogatásért cserébe nemcsak a korábbi nemzeti kormány leváltását, hanem a magyar társadalom politikai és ideológiai átformálását is vállalta.

A folyamat egyik első lépésének a gendertörvény elfogadását tartják, amely álláspontjuk szerint megnyitotta az utat az LMBTQ-szervezetek előtt, hogy akár már az óvodákban is érzékenyítő foglalkozásokat tartsanak, a szülők tudta és beleegyezése nélkül.

A Norvég Alapból érkező támogatásokat egy szélesebb politikai törekvés részeként értékelik, amelynek célja szerintük Magyarország önálló érdekérvényesítő képességének gyengítése és a nyugat-európai balliberális politikai erők befolyásának növelése.

A Fidesz arra figyelmeztetett:

A brüsszeli politikai erők balliberális bábállammá akarják változtatni Magyarországot, amely gyarmati sorból képtelen kiállni az érdekeiért, így többé nem jelent akadályt a törekvéseiknek.”


 

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