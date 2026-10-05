Zárt eljárásban választják ki Unger Anna új helyetteseit

Kijelölte az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága azokat a pályázókat, akik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) még betöltetlen három elnökhelyettesi posztjára jelentkeztek, és a héten kezdeményezik a meghallgatásukat – közölte a bizottság tiszás elnöke a testület zárt ülése után.

A héten hallgatják meg az NVVH maradék három elnökhelyettesi pozíciójára pályázókat (Fotó: Polyák Attila)

Zárt eljárásban választják ki az NVVH új helyetteseit

Hantosi István emlékeztetett: az Országgyűlés augusztus 28-án a bizottság javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint, azonban a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.

Az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulták el.

Ennek oka, hogy olyan személyek pályázhatnak, akiknek a szakmai előmenetelét, életét, múltját érinti a pályázatuk – hangsúlyozta. A bizottsági elnök azonban elmondta, hogy ezen a héten mind a három elnökhelyettesi poszt kijelölt pályázóit meghallgatják, és várhatóan jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az Országgyűlés elé.

A bizottság szeptember 9-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatot két módosítással, de a korábbi szempontrendszer alapján írják ki. A két ügyészi elnökhelyettesi pozíció kapcsán szerintük az előző kiírásban félreértésre adott okot az a kitétel, hogy a tisztséget betöltők beosztott ügyészként fogják ellátni a feladataikat, ezért az új kiírásból kikerült a beosztott szó, pontosították továbbá, hogy milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell benyújtaniuk a pályázóknak.