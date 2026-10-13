A Fidesz-frakció nem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek megválasztásában

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint ma már mindenki számára egyértelmű, hogy „az új ÁVH nem jogszerű, nem tisztességes és a legkevésbé sem pártatlan”.
A szervezet Magyar Péter és a Tisza Párt politikai igényeit szolgálja ki, a hivatal minden tevékenysége politikai koncepciós eljárás, ezért mindenkinek, aki ezekben az önkényes, jogtipró és tisztességtelen eljárásokban részt vesz, felelősséget kell vállalnia a tetteiért
– fogalmazott közleményében a párt.
Amint arról beszámoltunk, sok döntést kerül ma a parlament elé. Az idei költségvetés módosítása, vagy a gyermekek jogaival kapcsolatos módosítások mellett több mentelmi ügyben is döntést kell hozniuk, ahogy az NMHH Médiatanácsa új tagjairól és az NVVH új alelnökeiről is szavaznak majd. Élő parlamenti közvetítésünket itt követheti.