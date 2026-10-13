A Fidesz-frakció nem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek megválasztásában

Amint arról beszámoltunk, sok döntést kerül ma a parlament elé. Az idei költségvetés módosítása, vagy a gyermekek jogaival kapcsolatos módosítások mellett több mentelmi ügyben is döntést kell hozniuk, ahogy az NMHH Médiatanácsa új tagjairól és az NVVH új alelnökeiről is szavaznak majd. Élő parlamenti közvetítésünket itt követheti.