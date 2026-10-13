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fidesz

A Fidesz-frakció nem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek megválasztásában

1 órája
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A Fidesz-frakció nem vesz részt az ellenzéki párt által új ÁVH-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek megválasztásában. A frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy értékelt: „az új ÁVH a Tisza Párt politikai rendőrsége, egy újkommunista önkényuralmi erőszakszervezet, amelyet politikai komisszárok vezetnek”.
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fidesznvvhpártfrakció

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint ma már mindenki számára egyértelmű, hogy „az új ÁVH nem jogszerű, nem tisztességes és a legkevésbé sem pártatlan”.

A Fidesz-frakció nem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek megválasztásában A képen: a parlament ülése Fotó: Ladóczki Balázs
A Fidesz-frakció nem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek megválasztásában A képen: a parlament ülése Fotó: Ladóczki Balázs

A szervezet Magyar Péter és a Tisza Párt politikai igényeit szolgálja ki, a hivatal minden tevékenysége politikai koncepciós eljárás, ezért mindenkinek, aki ezekben az önkényes, jogtipró és tisztességtelen eljárásokban részt vesz, felelősséget kell vállalnia a tetteiért

– fogalmazott közleményében a párt. 

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Amint arról beszámoltunk, sok döntést kerül ma a parlament elé. Az idei költségvetés módosítása, vagy a gyermekek jogaival kapcsolatos módosítások mellett több mentelmi ügyben is döntést kell hozniuk, ahogy az NMHH Médiatanácsa új tagjairól és az NVVH új alelnökeiről is szavaznak majd. Élő parlamenti közvetítésünket itt követheti.

 

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