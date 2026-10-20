Óriási hatalmat kap az NVVH: DNS-adatokhoz és bűnügyi adatbázisokhoz is hozzáférhet

Megjelentek a Magyar Közlönyben azok a jogszabályok, amelyek meghatározzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működésének további részletszabályait. A három belügyminiszteri rendelet és egy technológiai tárcarendelet az új intézményt a meglévő rendészeti, bűnüldözési és közigazgatási rendszerekbe illeszti be, és több nyilvántartás használatára is lehetőséget teremt.

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke (Fotó: Facebook/Konfront)

Az NVVH a körözési és bűnügyi rendszerekbe is bekerül

A körözési szabályok módosítása alapján az NVVH egyes eljárásokban az ügyészséghez hasonló jogosítványokat kap. Amennyiben a hivatal kezdeményezésére körözést vagy elfogatóparancsot adnak ki, az érintett személy átkísérését a rendőrség hajtja végre. Egy másik belügyminiszteri rendelet az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer működését szabályozza újra.

A módosítás értelmében az NVVH vezetői, valamint a statisztikai feladatokat ellátó munkatársai hozzáférhetnek a rendszer egyes adataihoz.

A hivatal saját büntetőeljárásaiban keletkezett információk kezelése ugyanakkor elkülönül: ezekhez kizárólag az NVVH erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá.

Hozzáférhetnek a DNS- és biometrikus nyilvántartásokhoz is

A Magyar Közlönyben megjelent további rendelet a DNS- és biometrikus adatok kezelésére vonatkozó szabályokat igazítja az új hivatal működéséhez.

Ennek alapján az NVVH több ponton bekerül a bűnügyi biometrikus nyilvántartások működését szabályozó rendszerbe.

A változtatás a DNS-adatokhoz kapcsolódó nyilvántartási szabályokat is érinti, vagyis a hivatal működését a bűnügyi biometrikus adatkezelés meglévő kereteihez igazítják. Az új előírások a hivatal informatikai hátterét is rendezik. A tudományos és technológiai miniszter rendelete alapján az NVVH különböző központosított informatikai és iratkezelési szolgáltatásokat vehet igénybe.

Ezek közé tartoznak az elektronikus dokumentumtárolási, valamint az iratok áthelyezését támogató rendszerek. A rendelkezések így nemcsak az NVVH nyilvántartásokhoz való hozzáférését, hanem a mindennapi hivatali működéséhez szükséges informatikai és dokumentumkezelési feltételeket is meghatározzák.