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Seszták Miklós megfigyelése miatt azonnali vizsgálatot követel a KDNP

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Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli a KDNP Unger Anna Seszták Miklós megfigyeléséről tett kijelentése miatt. A párt azt is tisztázni akarja, hogy a kormány kinek rendelte el a titkosszolgálati megfigyelését, legyen szó kormánypárti vagy ellenzéki képviselőről. Az NVVH elnöke rendben lévő eljárási cselekménynek minősítette a politikus leplezett eszközökkel történő megfigyelését.
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Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL Házon kívül című műsorában beszélt Seszták Miklós és ügyvédje állítólagos megfigyeléséről – derül ki az MTI-n megjelent közleményből. AZ NVVH vezetője azt mondta, tudomása szerint a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozás idején leplezett eszközökkel figyelte Sesztákot, amit rendben lévő eljárási cselekménynek minősített.

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Latorcai Csaba az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát sürgette az NVVH elnökének kijelentése miatt (Fotó: Facebook)

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását szeptember 30-án rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az MTI közleménye szerint az NVVH hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a politikust.

Az NVVH elnökének kijelentése miatt azonnali vizsgálatot sürgetnek

Az NVVH elnöke az interjúban különbséget tett a képviselő és ügyvédje megfigyelése között.

Ilyenkor nem az ügyvédjét figyelték, Seszták Miklóst figyelték, és ezért láttak mindenkit, akivel találkozott. De az ügyvédjét külön tudomásom szerint senki nem figyelte meg, de erről részleteket nyilván az ügyészség tud közölni” 

– fogalmazott Unger Anna.

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Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke kedden közzétett Facebook-videójában az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát sürgette. 

Álláspontja szerint a mentelmi jog sérthetetlensége miatt országgyűlési képviselőt nem lehet „csak úgy” megfigyelni, semmilyen eszközzel.

Azonnali tájékoztatást várnak arról is, hogy a kormány kinek rendelte el a titkosszolgálati megfigyelését.

 Latorcai Csaba hangsúlyozta: a kérdést kormánypárti és ellenzéki képviselők esetében egyaránt tisztázni kell.

 

 

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