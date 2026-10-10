175 millióba kerül idén Unger Anna és az NVVH vezetőinek személyi védelme

Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetésből több mint 175 millió forintos többletforrást biztosítson a rendőrség számára – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az összeget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna, valamint nyomozati elnökhelyettese, Tasnády Katalin személyi védelmével kapcsolatos kiadások fedezésére fordítják.
Jövőre már közel 850 millió forintból védhetik az NVVH vezetőit
A kormányhatározat értelmében a több mint 175 millió forintos keretből 111 millió forintot személyi juttatásokra különítenek el. A kiadások azonban a következő évben jelentősen emelkednek:
2027-től a pénzügyminiszternek közel 850 millió forintot kell biztosítania ugyanerre a célra.
Mindeközben a hivatal működtetése is jelentős költségvetési forrásokat igényel.
A kormány augusztus végén összesen 2,48 milliárd forintot csoportosított át az NVVH idei működésére.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére augusztus végén választotta meg az Országgyűlés Unger Annát. Az újonnan létrehozott szervezet vezetőinek személyi védelméről már korábban is jelentek meg hírek, a mostani kormányhatározat pedig a védelem költségvetési fedezetéről rendelkezik.