175 millióba kerül idén Unger Anna és az NVVH vezetőinek személyi védelme

Jövőre már közel 850 millió forintból védhetik az NVVH vezetőit

A kormányhatározat értelmében a több mint 175 millió forintos keretből 111 millió forintot személyi juttatásokra különítenek el. A kiadások azonban a következő évben jelentősen emelkednek:

2027-től a pénzügyminiszternek közel 850 millió forintot kell biztosítania ugyanerre a célra.

Mindeközben a hivatal működtetése is jelentős költségvetési forrásokat igényel.

A kormány augusztus végén összesen 2,48 milliárd forintot csoportosított át az NVVH idei működésére.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére augusztus végén választotta meg az Országgyűlés Unger Annát. Az újonnan létrehozott szervezet vezetőinek személyi védelméről már korábban is jelentek meg hírek, a mostani kormányhatározat pedig a védelem költségvetési fedezetéről rendelkezik.