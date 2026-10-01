Unger Anna közölte, miért nem vizsgálják az aranykonvoj ügyét

Szakmai szempontokkal és a gyors előrehaladás lehetőségével indokolta az első négy ügy kiválasztását Unger Anna az ATV beszámolója szerint. Az NVVH elnöke hangsúlyozta, hogy a hivatal nem a közösségi médiában megfogalmazott kívánságokat követi: a döntéseknél az ügyismeret, a vagyon biztosítása, az elévülés veszélye és az adott eljárás társadalmi jelentősége is számít.

Unger Anna elmondása alapján az NVVH büntetőeljárási jogkörei szeptember 27-én léptek hatályba (Fotó: Facebook/Konfront)

Négy üggyel kezd az NVVH, az aranykonvoj vizsgálatát egyelőre nem vállalják

A hivatal elsőként az Orbán Áron nevéhez kapcsolódó vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós ügyet, a mintegy tízmilliárdos Volánbusz-ügyet és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseinek vizsgálatát vonta saját hatáskörbe.

Mindegyik esetben történt már feljelentés, az eljárások egy részén pedig korábban olyan ügyészek dolgoztak, akik most az NVVH-hoz kerülnek.

Unger Anna szerint nem a könnyűnek tűnő ügyeket keresték. Olyan, részben már feltárt eljárásokat választottak, amelyekben gyorsabban haladhatnak, és amelyek tapasztalatai később hasonló ügyek vizsgálatánál is használhatók lehetnek. A döntést Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettes hozta meg.

Az elnök a jelentős iratmennyiséget is olyan tényezőként említette, amely lassíthatja a munkát. Elmondása szerint ezért nem feltétlenül azokkal az ügyekkel kezdenek, amelyek átvétele több tízezer oldal feldolgozását igényelné.

Az aranykonvoj ügyével egyelőre nem foglalkoznak.

Unger Anna ezt azzal indokolta, hogy az NVVH feladata a közvagyonnal kapcsolatos korrupciós bűncselekmények vizsgálata, az említett ügyet pedig jelenleg nehezen tudják ebbe a körbe illeszteni.

Az arany sem a miénk belőle”

– fogalmazott. Hozzátette: a hivatal hatáskörét jogszabályok határozzák meg. A későbbi eljárásokról szólva logikusnak nevezte, hogy az NVVH az átvett ügyeket akár a vádemelésig is végigvigye, és maga képviselje a vádat a bíróság előtt.