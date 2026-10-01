Unger Anna közölte, miért nem vizsgálják az aranykonvoj ügyét

Szakmai szempontokkal és a gyors előrehaladás lehetőségével indokolta az első négy ügy kiválasztását Unger Anna az ATV beszámolója szerint. Az NVVH elnöke hangsúlyozta, hogy a hivatal nem a közösségi médiában megfogalmazott kívánságokat követi: a döntéseknél az ügyismeret, a vagyon biztosítása, az elévülés veszélye és az adott eljárás társadalmi jelentősége is számít.
Négy üggyel kezd az NVVH, az aranykonvoj vizsgálatát egyelőre nem vállalják
A hivatal elsőként az Orbán Áron nevéhez kapcsolódó vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós ügyet, a mintegy tízmilliárdos Volánbusz-ügyet és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseinek vizsgálatát vonta saját hatáskörbe.
Mindegyik esetben történt már feljelentés, az eljárások egy részén pedig korábban olyan ügyészek dolgoztak, akik most az NVVH-hoz kerülnek.
Unger Anna szerint nem a könnyűnek tűnő ügyeket keresték. Olyan, részben már feltárt eljárásokat választottak, amelyekben gyorsabban haladhatnak, és amelyek tapasztalatai később hasonló ügyek vizsgálatánál is használhatók lehetnek. A döntést Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettes hozta meg.
Az elnök a jelentős iratmennyiséget is olyan tényezőként említette, amely lassíthatja a munkát. Elmondása szerint ezért nem feltétlenül azokkal az ügyekkel kezdenek, amelyek átvétele több tízezer oldal feldolgozását igényelné.
Az aranykonvoj ügyével egyelőre nem foglalkoznak.
Unger Anna ezt azzal indokolta, hogy az NVVH feladata a közvagyonnal kapcsolatos korrupciós bűncselekmények vizsgálata, az említett ügyet pedig jelenleg nehezen tudják ebbe a körbe illeszteni.
Az arany sem a miénk belőle”
– fogalmazott. Hozzátette: a hivatal hatáskörét jogszabályok határozzák meg. A későbbi eljárásokról szólva logikusnak nevezte, hogy az NVVH az átvett ügyeket akár a vádemelésig is végigvigye, és maga képviselje a vádat a bíróság előtt.
Unger Anna tagadta, hogy előre tudtak Seszták Miklós érkezéséről
Az interjúban szóba került, hogyan került az NVVH nyomozati elnökhelyettese az ügyészségre éppen akkor, amikor Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről döntöttek.
Unger Anna szerint nem tudták előre, hogy a politikus megjelenik ott. Elmondása alapján a hivatal büntetőeljárási jogkörei szeptember 27-én léptek hatályba, Tasnádi Katalin pedig hétfő reggel megkezdte három, általa korábban is ismert ügy átvételét a Központi Nyomozó Főügyészségtől. Mivel a mentelmi bizottság ülése már előre ismert volt, Tasnádi az ügyészségen maradt a határozatokkal, Unger Anna pedig a parlamentbe ment.
Az elnök állítása szerint személyesen akarta jelezni az Országgyűlésnek, hogy Seszták mentelmi jogának felfüggesztése esetén már az NVVH járhat el az átvett ügyben. Hangsúlyozta: Seszták maga döntött úgy, hogy bemegy az ügyészségre.
Unger Anna az NVVH-t az egykori Államvédelmi Hatósághoz hasonlító kijelentéseket méltatlannak és az ÁVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte.
Szerinte a hivatal alkotmányos és jogállami garanciák mellett jött létre. A dolgozók listázásának kilátásba helyezését fenyegetőnek értékelte, de elmondása szerint egyelőre nem tesznek feljelentést. Ha a helyzet súlyosbodik, lépni fognak.
Közben folytatódik a szervezet felépítése: az elnök szerint körülbelül 30–40 fős állomány alakult ki, ügyészekkel, nyomozókkal, valamint rendőrségi, ügyészségi és NAV-os munkatársakkal.
Három elnökhelyettesi poszt még betöltetlen, a honlapot és az álláspályázatokat az interjút követő hétre ígérte.
Érzem a nyomást, és ennek megfelelően próbálunk nagyon gyorsan felépülni”
– mondta Unger Anna, aki szerint jelenleg a működőképes intézmény kialakítása a legfontosabb feladat.