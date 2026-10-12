A mai napon az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghozta döntést a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettes jelöltjének személyéről – jelentette be Hantosi István, a Tisza országgyűlési képviselője.
A bizottság az elmúlt héten számos pályázót hallgatott meg, mielőtt kiválasztotta a felelősségteljes tisztségekre legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült szakembereket. A meghallgatásokat független civil szervezetek szakértői is segítették, akik szakmai tapasztalatukkal és meglátásaikkal hozzájárultak a kiválasztás sikeréhez – írta Facebook-odalán Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke.
Elnökhelyetteseknek javasolt személyek
Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alábbi szakembereket javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek:
- Dr. Ötvös Károly – közpénzügyi elnökhelyettesi pozícióra
- Dr. Gellért Károly Árpád – vádemelésért felelős elnökhelyettesi pozícióra
- Dr. Terhes Tibor Dávid – fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra
Unger Anna NVVH-elnök helyetteseinek megválasztásáról a végleges döntést az Országgyűlés hozza majd meg.
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