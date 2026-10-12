A bizottság az elmúlt héten számos pályázót hallgatott meg, mielőtt kiválasztotta a felelősségteljes tisztségekre legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült szakembereket. A meghallgatásokat független civil szervezetek szakértői is segítették, akik szakmai tapasztalatukkal és meglátásaikkal hozzájárultak a kiválasztás sikeréhez – írta Facebook-odalán Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke.

Elnökhelyetteseknek javasolt személyek

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alábbi szakembereket javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek:

Dr. Ötvös Károly – közpénzügyi elnökhelyettesi pozícióra

Dr. Gellért Károly Árpád – vádemelésért felelős elnökhelyettesi pozícióra

Dr. Terhes Tibor Dávid – fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra

Unger Anna NVVH-elnök helyetteseinek megválasztásáról a végleges döntést az Országgyűlés hozza majd meg.