„Nem erről volt szó!” – számon kérték Magyar Péteren a 14. havi nyugdíjat

A 14. havi nyugdíj sorsa miatt emelt szót Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke. Október 20-i Facebook-bejegyzésében megdöbbenésének adott hangot Magyar Péter előző napi bejelentése miatt, amelyben a miniszterelnök a 14. havi juttatás első heti részletének megtartásáról beszélt, de annak további bővítéséről nem adott egyértelmű tájékoztatást.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke szerint a nyugdíjasok egyértelmű válaszokat érdemelnek a 14. havi nyugdíj sorsáról (Fotó: Hegedus Marta)

A teljes 14. havi nyugdíj kifizetését kérik számon a kormányon

Nem erről volt szó, az idősek többet érdemelnek!”

– kezdte közleményét Murvainé Láng Róza, hangsúlyozva, hogy a nyugdíjasok évtizedeken keresztül dolgoztak, családokat neveltek, adót és járulékokat fizettek, így joggal várnak el kiszámítható megélhetést idős korukban. A szervezet elnöke arra emlékeztetett, hogy az eredeti tervek szerint a 14. havi nyugdíjat fokozatosan vezették volna be: 2026-ban az első, 2027-ben a második heti részlet érkezett volna, majd a következő években a harmadik és a negyedik is.

Egy teljes havi nyugdíjnak az egynegyede nem azonos egy teljes havi nyugdíjjal. Sokan számítottak erre a pénzre, és előre terveztek vele”

– hangsúlyozta.

Az egyesület szerint a bizonytalanság különösen azokat az időseket érinti érzékenyen, akiknek az élelmiszerek, a gyógyszerek és a rezsiköltségek kifizetése is komoly terhet jelent. Murvainé Láng Róza a Tisza-kormány által bejelentett árrésstopkivezetést is kifogásolta, attól tartva, hogy az intézkedés további áremelkedéseket idézhet elő.

Az egyesület ezért felszólította a kormányt, hogy egyértelműen közölje, vállalja-e a teljes 14. havi nyugdíj kifizetését, és ha igen, milyen ütemezésben.

A nyugdíjasok nem kiváltságokat kérnek. Tiszteletet, biztonságot és megbecsülést várnak”

– zárta közleményét Murvainé Láng Róza.

Ahogy az Origó korábban megírta, Magyar Péter október 19-i költségvetési bejelentéséből egyértelművé vált, hogy a Tisza-kormány nem vállalja a 14. havi nyugdíj korábban tervezett, fokozatos bővítését. A miniszterelnök október 20-án azt is megerősítette, hogy a kormány nem folytatja a juttatás teljes havi összegre történő felépítését, helyette a nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetik be fokozatosan, 2030-ig.