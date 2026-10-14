Rengeteg a kérdés a 14. havi nyugdíj körül és nem csak az, hogy mikor érkezhet

Egyelőre kevés a hivatalos információ a jövő évi nyugdíjakkal kapcsolatban, ez különösen igaz a 13. és a 14. havi nyugdíjakra. A kifizetésekkel kapcsolatban csak az eddigi gyakorlatokból lehet következtetni arra mikor is kaphatják kézbe az érintettek a pénzüket jövőre. A két extra havi nyugdíj esetében azonban a Tisza kormányra kerülése után nemcsak a kifizetés időpontja okoz egyelőre fejtörést, hanem az is, hogy lesz-e, illetve, ha igen, akkor mennyi.

Mégy kérdéses s jövőévi nyugdíjak sorsa

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A 2027-es nyugdíjak kifizetésével kapcsolatban arra lehet számítani, hogy az banki átutalás esetében a hónap 12. napján érkezik, amennyiben ez hétvége, akkor az ezt megelőző utolsó munkanapon. A postai kézbesítés pedig a nyugdíjkifizetési naptár szerint zajlik, amit a nyugdíjasok még idén, várhatóan novemberben kapnak meg.

A 13. és 14. havi nyugdíjak kérdésében azonban egyelőre több az ismeretlen. Ezekben a többletjuttatásban azok részesülhetnek akik az adott tárgyévben – ebben az esetben 2026-ban – legalább egy napot jogosultak voltak a nyugellátásra és a tárgyévben – tehát 2027-ben – februárjában is jogosultak még.

Így azok, akik csak 2027-ben vonulnak nyugdíjba, jövőre még nem kaphatnak extra havi nyugdíjat.

A jogosultaknak pedig a 2027-es év eleji emelt nyugdíjuk adja majd a kifizetés alapját.

Lesz egyáltalán 14. havi nyugdíj, és ha igen mennyi?

A Fidesz-kormány volt az, aki annak idején visszavezette a 13. havi nyugdíjat, hogy a nyugdíjasok nagyobb pénzügyi biztonságban legyenek a koronavírus járvány idején. A 14. havi nyugdíjról pedig 2025-ben döntött a korábbi kormány. A tervek szerint ez lépcsőzetesen épült volna be az új támogatás az ellátási rendszerbe és a 13. havi nyugdíjjal együtt kapták volna az érintettek.

Az új ellátmány első lépcsőjét, – tehát a végső összeg negyedét – idén februárban már megkapták az érintettek, jövőre pedig a teljes végső összeg felét kellene, hogy kapják.

Az azonban még továbbra is kérdés, hogy ezt a rendszert valóban fenntartja és tovább viszi-e a Tisza-kormány. Bár a Tisza Párt a kampányban azt ígérte, hogy az eddigi ellátásokat megőrzik, egyelőre a kormányra kerülés óta részletesebben nem beszéltek még az ezzel kapcsolatos tervekről.

A 13. és 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban a Portfolio is rámutatott, hogy nagy meglepetés lenne, ha a 13. havi nem az eddigi formájában működne tovább, hiszen már 5 éve működik, így mostanra teljesen természetessé vált az érintettek számára, számítanak is rá, így bárminemű változtatás jelentős nehézséget okoznak a nyugdíjasokat és politikai kockázatot hordozna a kormánynak. A portál szerint azonban a 14. havi nyugdíjjal már más a helyzet, mivel ez egy friss juttatás és még nem is teljesen felépült.