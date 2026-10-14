Rengeteg a kérdés a 14. havi nyugdíj körül és nem csak az, hogy mikor érkezhet

Egyelőre kevés a hivatalos információ a jövő évi nyugdíjakkal kapcsolatban, ez különösen igaz a 13. és a 14. havi nyugdíjakra. A kifizetésekkel kapcsolatban csak az eddigi gyakorlatokból lehet következtetni arra mikor is kaphatják kézbe az érintettek a pénzüket jövőre. A két extra havi nyugdíj esetében azonban a Tisza kormányra kerülése után nemcsak a kifizetés időpontja okoz egyelőre fejtörést, hanem az is, hogy lesz-e, illetve, ha igen, akkor mennyi.
A 2027-es nyugdíjak kifizetésével kapcsolatban arra lehet számítani, hogy az banki átutalás esetében a hónap 12. napján érkezik, amennyiben ez hétvége, akkor az ezt megelőző utolsó munkanapon. A postai kézbesítés pedig a nyugdíjkifizetési naptár szerint zajlik, amit a nyugdíjasok még idén, várhatóan novemberben kapnak meg.
A 13. és 14. havi nyugdíjak kérdésében azonban egyelőre több az ismeretlen. Ezekben a többletjuttatásban azok részesülhetnek akik az adott tárgyévben – ebben az esetben 2026-ban – legalább egy napot jogosultak voltak a nyugellátásra és a tárgyévben – tehát 2027-ben – februárjában is jogosultak még.
Így azok, akik csak 2027-ben vonulnak nyugdíjba, jövőre még nem kaphatnak extra havi nyugdíjat.
A jogosultaknak pedig a 2027-es év eleji emelt nyugdíjuk adja majd a kifizetés alapját.
Lesz egyáltalán 14. havi nyugdíj, és ha igen mennyi?
A Fidesz-kormány volt az, aki annak idején visszavezette a 13. havi nyugdíjat, hogy a nyugdíjasok nagyobb pénzügyi biztonságban legyenek a koronavírus járvány idején. A 14. havi nyugdíjról pedig 2025-ben döntött a korábbi kormány. A tervek szerint ez lépcsőzetesen épült volna be az új támogatás az ellátási rendszerbe és a 13. havi nyugdíjjal együtt kapták volna az érintettek.
Az új ellátmány első lépcsőjét, – tehát a végső összeg negyedét – idén februárban már megkapták az érintettek, jövőre pedig a teljes végső összeg felét kellene, hogy kapják.
Az azonban még továbbra is kérdés, hogy ezt a rendszert valóban fenntartja és tovább viszi-e a Tisza-kormány. Bár a Tisza Párt a kampányban azt ígérte, hogy az eddigi ellátásokat megőrzik, egyelőre a kormányra kerülés óta részletesebben nem beszéltek még az ezzel kapcsolatos tervekről.
A 13. és 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban a Portfolio is rámutatott, hogy nagy meglepetés lenne, ha a 13. havi nem az eddigi formájában működne tovább, hiszen már 5 éve működik, így mostanra teljesen természetessé vált az érintettek számára, számítanak is rá, így bárminemű változtatás jelentős nehézséget okoznak a nyugdíjasokat és politikai kockázatot hordozna a kormánynak. A portál szerint azonban a 14. havi nyugdíjjal már más a helyzet, mivel ez egy friss juttatás és még nem is teljesen felépült.
Emellett egy érdekes törvényalkotási megoldásra is felhívták a figyelmet: a törvény szerint a 14. havi nyugdíjnak 2030-ig kell elérnie a teljes összegét, azonban van még benne egy fontos sajátosság is. Főszabályként a februári nyugdíj teljes összegében határozza meg mind a 13., mind a 14. havi nyugdíjat. Az előző kormány ezt úgy oldotta meg az idei 14. havi nyugdíj „egyheti” kifizetését, hogy a törvény alapértelmezett előírásától eltérően 2026-ra 25 százalékos kifizetést írtak elő, 2027-ről azonban nem ejt szót a jelenlegi szabályozás.
Ebből következik, hogy változatlan jogszabályi környezetben jövőre már teljes havi 14. nyugdíj járna, nem pedig a fokozatos bevezetésből logikusan következő lépcsőfok, azaz „kétheti” részlet
– hívták fel a figyelmet. Hozzátették: az azonban sejthető, hogy a Tisza-kormány nem tervezi azonnal beépíteni a teljes 14. havi juttatást, hanem valamilyen ettől eltérő forgatókönyvben gondolkodhat.
A portál azt is kiszámolta, hogy a kormány mennyi pénzt spórolhat a költségvetésnek, ha a 14. havi nyugdíjat befagyasztja az idei szinten és nem emeli meg 2030-ig. Számításaik szerint nagyjából 1350 milliárd forint marad az államkasszában, ha a Tisza nem folytatja a Fidesz által kijelölt utat. Ez a spórolást azonban feletetően az érintettek mégsem ilyen egyszerű, hiszen sokaknál ez a pénz jelenti a tejet és a kenyeret az asztalra vagy a születésnapi ajándékot az unokáknak.
A Tisza inkább a saját ígéreteit finanszírozhatja
Az új kormány lehetőségeit tovább szűkítheti, hogy saját vállalásokat is tett a nyugdíjasoknak, amellett, hogy a spórolást is a zászlajára tűzte. A Tisza-kormány vállalta, hogy 2027 januárjától 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum, és külön emelést kapnak a 146 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők.
A portál arra is rámutat, hogy a kormány programjában szereoet kapott még a nyugdíjas SZÉP-kártya. Ezzel a 250 ezer forint alatti havi nyugdíjjal rendelkezők 200 ezer, míg a 250-500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők pedig évi 100 ezer forint célzott támogatást kaphatnak. Azonban ennek bevezetéséről még nincs döntés, ez csupán egy ígéret egyelőre.
Ezen ígéretek alapján elképzelhető, hogy a Tisza-kormány szakít az eddigi támogatási konstrukciókkal és inkább a saját programjának megvalósítására koncentrál majd. A kérdésekre azonban majd a 2027-es költségvetés adhatja meg a választ.
Ekkor érkezhet a 13. és 14. havi nyugdíj jövőre
Bár gyakorlatilag a hagyományos havi nyugdíj kifizetéseinek dátuma sem tisztázott, a feltételezések és az eddigi gyakorlat alapján meg lehet becsülni a többletjuttatások érkezésének időpontját. Azok, akik készpénzben kapják a nyugdíjat, hiszen nekik a pénz érkezésének pontos időpontját novemberben a Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár fogja megmutatni, addig azonban kevés az a kapaszkodó, ami alapján akár csak hozzávetőlegesen is meg lehet tippelni az időpontot. Annyi azonban már most sejthető, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat egyszerre fogják kézbesíteni, a naptárban megjelölt napon.
Azok akik utalással kapják nyugdíjukat, egyszerűbb helyzetben vannak: az ő esetükben segít, hogy a Magyar Államkincstár az eddigi utalási rendje alapján feltehetően ezúttal is február 12. napján utalja majd a rendes havi ellátást. A tavalyi tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a rendes nyugdíjat és a plusz juttatásokat két részben, utóbbiakat egy nappal később juttatták el az érintettekhez. Ez a szétválasztás feltehetően idén is így lesz.