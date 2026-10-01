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Januártól változás jön a nyugdíjaknál

kármán andrás

Januártól változás jön a nyugdíjaknál

52 perce
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Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapján ismertette a januári nyugdíjemelés részleteit. A nyugdíjminimum jövő évtől 28 500 forintról 120 ezer forintra nő, de több más ellátást is megemelnek. Az intézkedés több mint 700 ezer embert érint, és 123 milliárd forintba kerül.
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kármán andrástisza nyugdíjemelésnyugdíj

Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából közzétett videójában jelentette be a Tisza-kormány nyugdíjemelésének részleteit. Közlése szerint a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik.

TISZA-nyugdíjemelés
Tisza-nyugdíjemelés: itt vannak a pontos összegek és a sávok Fotó: Hegedus Marta

A nyugdíjemelésre 123 milliárdot fordítanak

Azoknak a nyugdíja is sávosan nő, akik jelenleg a minimumnál magasabb, de továbbra is rendkívül alacsony ellátást kapnak. Akinek a januári emelés után sem érné el a nyugdíja a 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra egészítik ki az összeget.

  • A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer forinttal,
  • a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer forinttal,
  • a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer forinttal,
  • a 135 és 140 ezer forint közöttiek pedig 6 ezer forinttal

emelkednek. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra növelik.

Az árvaellátás minimuma 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. A rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat januárban 10 százalékkal növelik, a 65 év feletti érintettek havi ellátása pedig nem lehet kevesebb 120 ezer forintnál.

Megduplázzák az időskorúak járadékának összeghatárait is:

  • a 75 év feletti egyedülállóknál ez 58 990 forintról 118 ezerre,
  • a házastárssal vagy élettárssal élőknél 37 165 forintról 75 ezerre,
  • a 75 év alatti egyedülállóknál pedig 43 700 forintról 88 ezer forintra nő.

Kármán András közlése szerint az intézkedés több mint 700 ezer embert érint: 455 ezer nyugdíjas, 238 ezer megváltozott munkaképességű ember és 8500 járadékos kaphat magasabb összeget. A program 123 milliárd forintos kiadást jelent a 2027-es költségvetésben, fedezete a pénzügyminiszter szerint biztosított.

 

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