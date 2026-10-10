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nyugdíj

Nem számíthatnak idén nyugdíjkorrekcióra az idősek

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A januári 3,6 százalékos nyugdíjemelés jóval meghaladta az idei első kilenc hónapban mért nyugdíjas inflációt, így az idősek pénzének vásárlóereje is növekedett. Pásztor Szabolcs szakértő szerint ráadásul az év végéig is megmaradhat ez a kedvező különbség, bár a korábbi évek drágulását sok nyugdíjas továbbra is érzi a pénztárcáján.
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A nyugdíjasok számára egyelőre kedvezően alakult az infláció az idei évben. Miközben januárban 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint szeptemberben mindössze 1,1 százalékos volt a nyugdíjas infláció. Az év első kilenc hónapjában átlagosan 1,4 százalékkal emelkedtek az idősek által jellemzően vásárolt termékek és szolgáltatások árai az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak vásárlóereje több mint 2 százalékkal javult – mondta lapunknak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus kutatási igazgatója.

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A januári 3,6 százalékos nyugdíjemelés jóval meghaladta az idei első kilenc hónapban mért nyugdíjas inflációt (Fotó: Hegedűs Márta)

Többet ér a nyugdíj, de a boltokban még mindig magasak az árak

A szakértő szerint fontos különbséget tenni az infláció csökkenése és az árak tényleges mérséklődése között.

Az alacsony infláció ugyanis nem jelenti, hogy a termékek ismét annyiba kerülnek, mint néhány évvel ezelőtt, csupán azt, hogy lassabban drágulnak.

Ez különösen fontos annak fényében, hogy a nyugdíjasok az elmúlt években jelentős áremelkedéssel szembesültek.

A KSH adatai alapján a nyugdíjas infláció

  • 2022-ben 15,2 százalék,
  • 2023-ban 18,3 százalék,
  • 2024-ben 3,7 százalék,
  • 2025-ben 4,5 százalék volt.

A négy év alatt így összességében közel 48 százalékkal emelkedett a nyugdíjasok jellemző fogyasztói kosarának árszintje.

Vagyis hiába lassult jelentősen a drágulás, a korábbi áremelkedések hatása továbbra is érezhető.

Ráadásul az sem mindegy, mire költi valaki a nyugdíját. Az alacsonyabb jövedelmű idősek kiadásainak jelentős részét

teszik ki. Ha ezek ára az átlagosnál gyorsabban emelkedik, akkor a személyesen érzékelt drágulás is magasabb lehet a hivatalos inflációnál.

Szeptemberben például a szolgáltatások átlagosan 4,9 százalékkal, a gyógyszerek és gyógyáruk pedig 1,3 százalékkal drágultak éves összevetésben.

Kemény időszak elé néznek az idősek, nehezebb lesz összehozni a nagybevásárlást a nyugdíjból

Az év végéig is maradhat a nyugdíjak vásárlóerejének növekedése

A jelenlegi gazdasági adatok alapján jó esély van arra, hogy a januári nyugdíjemelés az év egészében meghaladja az inflációt – véli Pásztor Szabolcs. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi előrejelzése 2026-ra 1,8 százalékos átlagos inflációval számol, ami jóval alacsonyabb a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelésnél.

A szakértő szerint ugyan az év utolsó hónapjaiban még gyorsulhat a drágulás,

rendkívül jelentős inflációs ugrásra lenne szükség ahhoz, hogy az éves nyugdíjas infláció utolérje a nyugdíjemelés mértékét.

Ehhez az utolsó három hónapban nagyjából 10 százalékos átlagos éves nyugdíjas inflációra lenne szükség, aminek a jelenlegi folyamatok alapján kicsi a valószínűsége.

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A nyugdíjak vásárlóerejének növekedése nem feltétlenül jelenti, hogy az idősek a dolgozókhoz képest is jobb anyagi helyzetbe kerülnek (Fotó: Mediaworks)

Indokolt-e a novemberi nyugdíjkorrekció?

Mindez a novemberi nyugdíjkorrekció kérdését is érinti. A jogszabályok szerint akkor van szükség kiegészítésre, ha az év eleji emelés elmarad az adott évre várható inflációtól. Mivel jelenleg éppen az ellenkezője látszik, a szakértő szerint

idén nem indokolt novemberi inflációs nyugdíjkorrekció.

Van azonban egy másik fontos szempont is: a nyugdíjak vásárlóerejének növekedése nem feltétlenül jelenti, hogy az idősek a dolgozókhoz képest is jobb anyagi helyzetbe kerülnek.

Júliusban ugyanis a bruttó átlagkereset 7,5 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 9,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, vagyis jóval gyorsabban, mint a nyugdíjak. Ennek oka, hogy Magyarországon a már megállapított nyugdíjakat alapvetően az inflációhoz, nem pedig a bérek növekedéséhez igazítják.

A szakértő összegzése szerint tehát 2026 eddig kifejezetten kedvezően alakult a nyugdíjak vásárlóereje szempontjából, még akkor is, ha a korábbi évek drágulása továbbra is komoly terhet jelenthet az időseknek.

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