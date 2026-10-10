Nem számíthatnak idén nyugdíjkorrekcióra az idősek

A nyugdíjasok számára egyelőre kedvezően alakult az infláció az idei évben. Miközben januárban 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint szeptemberben mindössze 1,1 százalékos volt a nyugdíjas infláció. Az év első kilenc hónapjában átlagosan 1,4 százalékkal emelkedtek az idősek által jellemzően vásárolt termékek és szolgáltatások árai az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak vásárlóereje több mint 2 százalékkal javult – mondta lapunknak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus kutatási igazgatója.

A januári 3,6 százalékos nyugdíjemelés jóval meghaladta az idei első kilenc hónapban mért nyugdíjas inflációt (Fotó: Hegedűs Márta)

Többet ér a nyugdíj, de a boltokban még mindig magasak az árak

A szakértő szerint fontos különbséget tenni az infláció csökkenése és az árak tényleges mérséklődése között.

Az alacsony infláció ugyanis nem jelenti, hogy a termékek ismét annyiba kerülnek, mint néhány évvel ezelőtt, csupán azt, hogy lassabban drágulnak.

Ez különösen fontos annak fényében, hogy a nyugdíjasok az elmúlt években jelentős áremelkedéssel szembesültek.

A KSH adatai alapján a nyugdíjas infláció

2022-ben 15,2 százalék,

2023-ban 18,3 százalék,

2024-ben 3,7 százalék,

2025-ben 4,5 százalék volt.

A négy év alatt így összességében közel 48 százalékkal emelkedett a nyugdíjasok jellemző fogyasztói kosarának árszintje.

Vagyis hiába lassult jelentősen a drágulás, a korábbi áremelkedések hatása továbbra is érezhető.

Ráadásul az sem mindegy, mire költi valaki a nyugdíját. Az alacsonyabb jövedelmű idősek kiadásainak jelentős részét

az élelmiszerek,

a gyógyszerek és

a rezsi

teszik ki. Ha ezek ára az átlagosnál gyorsabban emelkedik, akkor a személyesen érzékelt drágulás is magasabb lehet a hivatalos inflációnál.

Szeptemberben például a szolgáltatások átlagosan 4,9 százalékkal, a gyógyszerek és gyógyáruk pedig 1,3 százalékkal drágultak éves összevetésben.