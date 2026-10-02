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Hiába lesz 120 ezer a nyugdíjminimum, nem minden juttatás emelkedik

nyugdíjminimum

Hiába lesz 120 ezer a nyugdíjminimum, nem minden juttatás emelkedik

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Komoly változás jön januártól a nyugdíjaknál, de az emelés nem érinti automatikusan a teljes szociális rendszert. A nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, miközben több támogatás, köztük a gyes, a gyet és az anyasági támogatás továbbra is a 28 500 forintos alaptól függ.
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nyugdíjminimumnyugdíjgyesgyetKármán AndrásTisza-kormány

Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapján bejelentette a Tisza-kormány nyugdíjemelésének részleteit. Közlése szerint a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik. A csomag 123 milliárd forintba kerül, és 455 ezer nyugellátásra jogosultat, 238 ezer megváltozott munkaképességű embert, valamint 8500 időskorúak járadékában részesülőt érint.

Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapján bejelentette a Tisza-kormány nyugdíjemelésének részleteit. A nyugdíjminimum ugyan 120 ezer forintra emelkedik, de az emelés nem érinti automatikusan a teljes szociális rendszert (Forrás: Facebook)
Kármán András pénzügyminiszter ismertette a nyugdíjemelés részleteit (Forrás: Facebook)

Fontos tudni, hogy a nyugdíjminimum régóta nem csak a nyugdíjak alsó határa. Hosszú ideig ehhez az összeghez igazodott a magyar szociális rendszer jelentős része, a gyestől a közgyógyellátásig. Ebből sokan arra következtethetnek, hogy januártól ezek az ellátások is a négyszeresükre nőnek, de a Pénzcentrum azt írja, hogy a legtöbbjükre ez nem igaz.

Nem minden ellátás emelkedik a nyugdíjminimummal

Az Orbán-kormány 2023. január 1-jétől létrehozta a szociális vetítési alapot. Ennek összege ugyanúgy 28 500 forint, de jogilag már független a nyugdíjminimumtól. Azóta ez szolgál a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások számítási alapjául.

A 2023-as leválasztás miatt

a nyugdíjminimum mostani emelése önmagában nem változtat a szociális ellátásokon.

A szociális törvény (Szt.) felhatalmazása alapján a vetítési alap összegét a kormány rendeletben állapítja meg, így az emeléséhez külön döntés kellene. Kármán András bejelentésében erről nem esett szó.

Több nyugellátásnál viszont emelkedik a határ

A nyugdíjtörvény több ponton továbbra is az „öregségi nyugdíj legkisebb összegére” hivatkozik. Ezeknél a szabályoknál a határ január 1-jétől 120 ezer forint lesz a jelenlegi 28 500 helyett.

A szülői nyugdíjnál gyakorlati jelentősége lehet a változásnak: ez az ellátás akkor jár, ha az elhunyt gyermek az utolsó évben túlnyomó részben eltartotta a szülőt. Ezt eddig csak az a szülő teljesíthette, akinek a saját nyugdíja legfeljebb 28 500 forint volt, januártól a határ 120 ezer forint lesz. Hogy ez hány új jogosultat jelent, arról nincs nyilvános becslés.

Az özvegyi nyugdíjnál és az árvaellátásnál a minimum alsó határként működik.

Ha az elhunyt nyugdíja ennél kevesebb lett volna, a számításnál legalább ezzel az összeggel kell számolni, de csak akkor, ha az elhunyt átlagkeresete elérte ezt a szintet.

A 60 százalékos özvegyi nyugdíjnál ez legalább 72 ezer forintot jelenthet a mostani 17 100 helyett. Az árvaellátás minimumát a kormány külön, 50-ről 60 ezer forintra emeli, a teljes árvák számított összege így 72 ezer forint is lehet. Hogy a már folyósított hozzátartozói ellátásokat is újraszámolják-e, az a végrehajtási szabályokból derül majd ki.

Az időkorúak járadékának emelése nem lesz négyszeres

Az időskorúak járadékát a szociális törvény papíron ma is a nyugdíjminimum százalékában határozza meg. 2018 óta azonban a nyugdíjemeléssel együtt indexálják, a forintösszegeket pedig a kormány évente rendeletben rögzíti. A kormány ezért itt nem négyszerezést, hanem duplázást jelentett be.

Ezek a juttatások jövőre is 28 500 forinton maradnak

A 28 500 forintos összeghez kötött támogatások 2027-ben is ezen a szinten maradnak:

  • a gyes és a gyet havi 28 500 forint,
  • az anyasági támogatás 64 125 forint,
  • ikrek esetén 85 500 forint lesz.

Ugyanígy változatlan marad több szociális támogatás és jogosultsági határ is: például

  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22 800 forint,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára pedig családtípustól függően 64 125 vagy 69 825 forint marad.

Ha ezeket továbbra is a nyugdíjminimumhoz igazítanák, a gyes és a gyet például 120 ezer forint, az anyasági támogatás pedig 270 ezer forint lenne.

A kivételes nyugellátás sem kötődik már a minimumhoz. A végrehajtási rendelet ma fix összegekkel dolgozik: 15–50 ezer forint a kivételes nyugellátásnál, 3–8 ezer forint a kivételes emelésnél.

A Pénzcentrum szerint azoknál a családoknál, amelyeket az özvegyi, árva- vagy szülői nyugdíj, illetve az időskorúak járadéka érint, januártól kedvezőbb szabályok jöhetnek. A szülői nyugdíj és az időskorúak járadéka esetében akár olyanok is jogosulttá válhatnak, akik eddig kiestek a rendszerből. A részletekről a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítója és a járási hivatalok adhatnak tájékoztatást.

A kisgyermekes családoknál a gyes, a gyet és az anyasági támogatás sorsa a 2027-es költségvetésen múlik. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 14-én „nagy arányú" családipótlék-emelést ígért 2027-re, a Tisza programjában pedig a gyes duplázása is szerepelt. Konkrét döntés a szociális vetítési alapról eddig nem született. A költségvetés benyújtásakor derül ki, hogy 2008 óta először hozzányúlnak-e ehhez a 28 500 forinthoz is.

 

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