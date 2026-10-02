Hiába lesz 120 ezer a nyugdíjminimum, nem minden juttatás emelkedik

Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapján bejelentette a Tisza-kormány nyugdíjemelésének részleteit. Közlése szerint a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik. A csomag 123 milliárd forintba kerül, és 455 ezer nyugellátásra jogosultat, 238 ezer megváltozott munkaképességű embert, valamint 8500 időskorúak járadékában részesülőt érint.

Kármán András pénzügyminiszter ismertette a nyugdíjemelés részleteit (Forrás: Facebook)

Fontos tudni, hogy a nyugdíjminimum régóta nem csak a nyugdíjak alsó határa. Hosszú ideig ehhez az összeghez igazodott a magyar szociális rendszer jelentős része, a gyestől a közgyógyellátásig. Ebből sokan arra következtethetnek, hogy januártól ezek az ellátások is a négyszeresükre nőnek, de a Pénzcentrum azt írja, hogy a legtöbbjükre ez nem igaz.

Nem minden ellátás emelkedik a nyugdíjminimummal

Az Orbán-kormány 2023. január 1-jétől létrehozta a szociális vetítési alapot. Ennek összege ugyanúgy 28 500 forint, de jogilag már független a nyugdíjminimumtól. Azóta ez szolgál a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások számítási alapjául.

A 2023-as leválasztás miatt

a nyugdíjminimum mostani emelése önmagában nem változtat a szociális ellátásokon.

A szociális törvény (Szt.) felhatalmazása alapján a vetítési alap összegét a kormány rendeletben állapítja meg, így az emeléséhez külön döntés kellene. Kármán András bejelentésében erről nem esett szó.

Több nyugellátásnál viszont emelkedik a határ

A nyugdíjtörvény több ponton továbbra is az „öregségi nyugdíj legkisebb összegére” hivatkozik. Ezeknél a szabályoknál a határ január 1-jétől 120 ezer forint lesz a jelenlegi 28 500 helyett.

A szülői nyugdíjnál gyakorlati jelentősége lehet a változásnak: ez az ellátás akkor jár, ha az elhunyt gyermek az utolsó évben túlnyomó részben eltartotta a szülőt. Ezt eddig csak az a szülő teljesíthette, akinek a saját nyugdíja legfeljebb 28 500 forint volt, januártól a határ 120 ezer forint lesz. Hogy ez hány új jogosultat jelent, arról nincs nyilvános becslés.

Az özvegyi nyugdíjnál és az árvaellátásnál a minimum alsó határként működik.

Ha az elhunyt nyugdíja ennél kevesebb lett volna, a számításnál legalább ezzel az összeggel kell számolni, de csak akkor, ha az elhunyt átlagkeresete elérte ezt a szintet.

A 60 százalékos özvegyi nyugdíjnál ez legalább 72 ezer forintot jelenthet a mostani 17 100 helyett. Az árvaellátás minimumát a kormány külön, 50-ről 60 ezer forintra emeli, a teljes árvák számított összege így 72 ezer forint is lehet. Hogy a már folyósított hozzátartozói ellátásokat is újraszámolják-e, az a végrehajtási szabályokból derül majd ki.