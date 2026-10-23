Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Október 23

"Velünk ünnepel az egész világ" - így köszöntötte október 23-at Magyar Péter

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ma országszerte megemlékezéseket tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök elsőként 15:30-ra a Kossuth térre hívta az ünneplőket, ahol beszédet fog mondani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 231956-os forradalomMagyar Péter

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján országszerte megemlékezéseket tartanak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elsőként a budapesti Kossuth térre hívta az ünneplőket, ahol 15:30-kor kezdődik az állami rendezvény.

Így köszöntötte október 23-at Magyar Péter
Így köszöntötte október 23-at Magyar Péter. Fotó:  Mirkó István / Magyar Nemzet

Így köszöntötte október 23-at Magyar Péter

Velünk ünnepel az egész világ, Budapestre érkezik ma több mint negyven külföldi delegáció, köztük számtalan elnök, miniszterelnök, házelnök, európai vezető, miniszterelnök-helyettes és miniszter

- írta reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter.

Bejegyzését a forradalom hősei előtti tisztelgéssel zárta: "Tisztelet a hősöknek!"

Ne maradj le semmiről: kövesd az eseményeket az Origón!

Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján Orbán Viktor hat év után először nem mond ünnepi beszédet. A nemzeti oldal a Bem téren tart rendezvényt és zászlómenetet, míg Magyar Péter programja ünnepélyes parlamenti üléssel kezdődik, amelyen az ellenzéki frakciók nem vesznek részt.

A Kossuth téren 9 órakor felvonják a nemzeti lobogót, majd 16 órakor Magyar Péter miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

Az események az Origón is követheted!

Hat éve nem történt ilyen október 23-án: Orbán Viktor nem mond beszédet - az Origo tudósítása az eseményekről
Október 23-i boltzár: itt a teljes lista, mutatjuk, hol lehet mégis vásárolni
Elmossa az eső az október 23-i programokat? Mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen
Amikor egy nemzet az utcára vonult – 1956. október 23. képekben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!