"Velünk ünnepel az egész világ" - így köszöntötte október 23-at Magyar Péter

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján országszerte megemlékezéseket tartanak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elsőként a budapesti Kossuth térre hívta az ünneplőket, ahol 15:30-kor kezdődik az állami rendezvény.

Így köszöntötte október 23-at Magyar Péter. Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Így köszöntötte október 23-at Magyar Péter

Velünk ünnepel az egész világ, Budapestre érkezik ma több mint negyven külföldi delegáció, köztük számtalan elnök, miniszterelnök, házelnök, európai vezető, miniszterelnök-helyettes és miniszter

- írta reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter.

Bejegyzését a forradalom hősei előtti tisztelgéssel zárta: "Tisztelet a hősöknek!"

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Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján Orbán Viktor hat év után először nem mond ünnepi beszédet. A nemzeti oldal a Bem téren tart rendezvényt és zászlómenetet, míg Magyar Péter programja ünnepélyes parlamenti üléssel kezdődik, amelyen az ellenzéki frakciók nem vesznek részt.

A Kossuth téren 9 órakor felvonják a nemzeti lobogót, majd 16 órakor Magyar Péter miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

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