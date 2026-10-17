Különleges emlékmozdony járja az országot október 23. alkalmából – videó

Az október 23-i nemzeti ünnep és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából különleges grafikával díszített emlékmozdony járja az országot – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán.

Október 23. alkalmából különleges grafikával díszített Taurus mozdony járja az országot

Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A tárcavezető videójában elmondta, hogy az 1956-os grafikát viselő Taurus mozdony több InterCity-vonat élén is megjelenik. A különleges szerelvénnyel egyebek mellett Debrecen, Szolnok, Miskolc és Nyíregyháza felé közlekedő járatokon találkozhatnak az utasok.

Több vasútvonalon is feltűnik az október 23-i emlékmozdony

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint az emlékmozdony már október 17-én, szombaton közlekedik a Szegedre tartó Napfény InterCity-vonatok élén, vasárnap pedig a Békéscsaba és Lőkösháza felé közlekedő járatokon teljesít szolgálatot.

A különleges grafikát a MÁV munkatársai tervezték. A mozdonyra összesen 150 négyzetméternyi speciális fólia került, amely háromdimenziós felületekre is felhelyezhető.

Az emlékmozdony az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tiszteleg.