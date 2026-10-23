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Magyar Péter

Október 23: Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre

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Mint arról a miniszterelnök beszámolt, több mint negyven külföldi delegáció érkezik ma Budapestre. Magyar Péter az október 23-ai ünnepség során eddig George Patakit, New York állam magyar származású egykori kormányzóját fogadta, majd Hamburg polgármesterével és tartományi vezetőjével, valamint Törökország alelnökével találkozott.
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Magyar Péter1956-os forradalomoktóber 23.

Mint reggeli bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök beszámolt róla, több mint negyven külföldi delegáció érkezik ma Budapestre, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire.

Október 23: A delegációk folyamatosan érkeznek a fővárosba
Október 23: A delegációk folyamatosan érkeznek a fővárosba. Fotó: Magyar Péter/ Facebook

Október 23: A delegációk folyamatosan érkeznek a fővárosba

A miniszterelnök elsőként George Patakit, New York állam magyar származású egykori kormányzóját fogadta, majd Hamburg polgármesterével és tartományi vezetőjével, valamint Törökország alelnökével találkozott. A vendégek között számos állam- és kormányfő, házelnök, európai vezető, miniszterelnök-helyettes és miniszter is van.

"Tisztelet a magyar forradalom hőseinek!" - zárta bejegyzését Magyar Péter.

 

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