Október 23: Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre

Mint arról a miniszterelnök beszámolt, több mint negyven külföldi delegáció érkezik ma Budapestre. Magyar Péter az október 23-ai ünnepség során eddig George Patakit, New York állam magyar származású egykori kormányzóját fogadta, majd Hamburg polgármesterével és tartományi vezetőjével, valamint Törökország alelnökével találkozott.
Mint reggeli bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök beszámolt róla, több mint negyven külföldi delegáció érkezik ma Budapestre, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire.
Október 23: A delegációk folyamatosan érkeznek a fővárosba
A miniszterelnök elsőként George Patakit, New York állam magyar származású egykori kormányzóját fogadta, majd Hamburg polgármesterével és tartományi vezetőjével, valamint Törökország alelnökével találkozott. A vendégek között számos állam- és kormányfő, házelnök, európai vezető, miniszterelnök-helyettes és miniszter is van.
"Tisztelet a magyar forradalom hőseinek!" - zárta bejegyzését Magyar Péter.
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