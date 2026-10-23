Húsz éve történt: így vált rémálommá 1956 ötvenedik évfordulója

2006. október 23-a a rendszerváltás utáni magyar történelem egyik legsúlyosabb rendészeti botrányaként vonult be a köztudatba. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a fővárosban egyszerre zajlottak ünnepi megemlékezések, kormányellenes demonstrációk és erőszakos utcai összecsapások. A rendőrség több helyszínen tömegoszlatást hajtott végre, a későbbi vizsgálatok pedig súlyos szakmai hibákat és jogsértéseket tártak fel. Az események közvetlen előzménye Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének szeptemberi kiszivárgása volt, amely országos felháborodást és hetekig tartó kormányellenes tiltakozásokat váltott ki. Az MTI eseménykronológiája részletesen bemutatja a beszéd nyilvánosságra kerülését követő politikai válságot és az októberi események előzményeit, az Origo pedig már akkor is percről percre követte az eseményeket.
Október 23-án hajnalban megkezdődött a rendőri fellépés
Október 23-án hajnalban a rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol szeptember óta folyamatos kormányellenes demonstráció zajlott.
A hatóságok az ünnepi rendezvények biztosításával és a tér biztonsági átvizsgálásával indokolták az intézkedést. A téren tartózkodó demonstrálókat kiszorították, a tiltakozás folytatását pedig megakadályozták.
A lépés tovább fokozta a feszültséget, a tüntetők egy része ugyanis a belváros más pontjain gyülekezett. A Kossuth tér kiürítésének jogszerűségét később bíróság is vizsgálta, a Legfelsőbb Bíróság pedig 2010-ben kimondta, hogy a demonstráció hajnali feloszlatása jogellenes volt.
Miközben a Parlamentnél külföldi állami vezetők részvételével zajlottak az ötvenedik évforduló hivatalos megemlékezései, a belvárosban egyre súlyosabbá vált a helyzet.
A Kossuth térről kiszorított demonstrálók egy része az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Nyugati tér környékén gyülekezett, ahol hamarosan összecsapások kezdődtek a rendőrökkel: a tüntetők egy része kövekkel, útburkolatdarabokkal és más tárgyakkal dobálta a rendőröket, barikádokat emelt, és megpróbálta feltartóztatni a rendőri egységeket. A rendőrség válaszul könnygázt, vízágyúkat és gumilövedékeket vetett be. Az összecsapások fokozatosan a főváros több belvárosi helyszínére átterjedtek.
Gumilövedékek, vízágyúk és súlyos sérülések az Astoriánál
A délutáni órákban a Fidesz az Astoriánál tartotta ünnepi nagygyűlését, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott.
A rendezvényen hatalmas tömeg vett részt, miközben a közelben már rendőri műveletek zajlottak. A helyzet különösen a nagygyűlés befejezése után vált veszélyessé.
A rendőrség a belvárosi utcákon oszlatta a demonstrálókat, az Astoria környékén pedig a rendezvényről távozók egy része is az intézkedések közelébe került.
A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a rendőrség nem minden esetben különítette el megfelelően az erőszakos rendbontókat a békés résztvevőktől. A tömegoszlatás így olyan személyeket is érintett, akik nem vettek részt erőszakos cselekményekben. A Papp-bizottság jelentése többek között a rendőri műveletek tervezésével, összehangolásával és a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatban tárt fel hiányosságokat.
A rendőri fellépés egyik legsúlyosabb következményét a gumilövedékek okozta sérülések jelentették. Több ember súlyos, egyes esetekben maradandó egészségkárosodást szenvedett. A beszámolók között fejsérülések és szemsérülések is szerepeltek.
Az amerikai külügyminisztérium 2007-es emberi jogi jelentése a Gönczöl-bizottság adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az október 23-i események során 141 személy sérült meg.
A nap egyik legmegdöbbentőbb jelenete a Deák tér közelében történt, ahol egy demonstráló beindított egy, az 1956-os forradalom évfordulójára kiállított T–34-es harckocsit. A jármű rövid távolságot tett meg, majd megállt. A tank megindulásáról készült felvételek világszerte ismertté váltak.
Az utcai összecsapások késő estig folytatódtak. A rendőrség fokozatosan visszaszerezte az ellenőrzést a belváros felett, a nap végére azonban számos sérült, jelentős anyagi kár és súlyos politikai botrány maradt az események nyomában.
Azonosító nélküli rendőrök és bántalmazások: súlyos jogsértéseket tártak fel
A 2006. október 23-i rendőri fellépés egyik legsúlyosabb problémája az volt, hogy több bevetésen részt vevő rendőr nem viselt megfelelően látható azonosítót. Ez jelentősen megnehezítette a későbbi felelősségre vonást.
Az Amnesty International a rendőri intézkedésekkel kapcsolatban többek között az alábbi problémákra hívta fel a figyelmet:
- Túlzott és aránytalan erőalkalmazás.
- A rendőrök azonosíthatóságának hiányosságai.
- Békés demonstrálókat és járókelőket érintő intézkedések.
- Őrizetbe vett személyek bántalmazásáról szóló beszámolók.
- A rendőri jogsértések kivizsgálásának nehézségei.
A történtek után több vizsgálat indult. A Gönczöl-bizottság és a Papp-bizottság egyaránt foglalkozott az eseményekkel, a jelentések pedig rendőrségi szakmai hibákat, aránytalan intézkedéseket és a műveletek irányításával kapcsolatos hiányosságokat tártak fel. A rendőri túlkapások miatt később jogi eljárások indultak, és több sértett kártérítést kapott.
A 2006-os események politikai következményei is jelentősek voltak: az október 23-i rendőri fellépés tovább mélyítette a Gyurcsány-kormánnyal szembeni bizalmi válságot, és a következő években a magyar politikai közélet egyik meghatározó témájává vált.
Húsz év elteltével 2006. október 23-a továbbra is a magyar történelem egyik legsúlyosabb rendészeti botrányaként él a köztudatban. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján történtek máig felvetik a kérdést, hol húzódnak az állami erőszak alkalmazásának határai, és miként vonhatók felelősségre azok, akik ezeket átlépik.