Húsz éve történt: így vált rémálommá 1956 ötvenedik évfordulója

Október 23-án hajnalban megkezdődött a rendőri fellépés

Október 23-án hajnalban a rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol szeptember óta folyamatos kormányellenes demonstráció zajlott.

A hatóságok az ünnepi rendezvények biztosításával és a tér biztonsági átvizsgálásával indokolták az intézkedést. A téren tartózkodó demonstrálókat kiszorították, a tiltakozás folytatását pedig megakadályozták.

A lépés tovább fokozta a feszültséget, a tüntetők egy része ugyanis a belváros más pontjain gyülekezett. A Kossuth tér kiürítésének jogszerűségét később bíróság is vizsgálta, a Legfelsőbb Bíróság pedig 2010-ben kimondta, hogy a demonstráció hajnali feloszlatása jogellenes volt.

Miközben a Parlamentnél külföldi állami vezetők részvételével zajlottak az ötvenedik évforduló hivatalos megemlékezései, a belvárosban egyre súlyosabbá vált a helyzet.