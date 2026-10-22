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megemlékezés

A szabadságharc egyik jelképes helyszínén tartja megemlékezését a Fidesz október 23-án

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Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján nagyszabású zászlómenet vezeti fel a Fidesz ünnepi megemlékezését Budapesten. A felvonulás október 23-án délelőtt fél 11-kor indul a Műegyetemtől, a központi rendezvény pedig 14 órakor kezdődik a Bem téren.
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Az 1956-os forradalom egyik ikonikus helyszínén, a budapesti Bem József téren tartja október 23-i megemlékezését a Fidesz. A pénteken 14 órakor kezdődő rendezvény házigazdája Szűcs Gábor országgyűlési képviselő lesz, az ünnepségen pedig Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője mond beszédet.

Október 23-án 14 órakor a budapesti Bem téren tartja ünnepi megemlékezését a Fidesz (Fotó: Ismerős Arcok/Facebook)
Október 23-án 14 órakor a budapesti Bem téren tartja ünnepi megemlékezését a Fidesz (Fotó: Ismerős Arcok/Facebook)

Október 23-án hatalmas nemzeti zászlóval vonulnak a Bem térre

A Fidesz megemlékezését látványos zászlómenet előzi meg. A résztvevők 10:30-kor indulnak a Műegyetem elől, majd a budai rakparton, a Gellért-hegy alatt vonulnak a Bem tér felé. 

A menetben egy 1956 méter hosszú piros-fehér-zöld nemzeti zászlót visznek, amelyet egy 400 méteres székely zászló követ. Az 56 Lángja Alapítvány szerint a két jelkép a magyar nemzeti összetartozást, a történelmi hagyományok tiszteletét és a határokon átívelő közös emlékezetet fejezi ki.

Az idei rendezvény mottója:

No war, no gender, no migration – Isten, haza, család”.

A Bem tér kiválasztása történelmi jelentőséggel bír, hiszen 1956. október 23-án itt gyűlt össze a forradalmi megmozdulások egyik jelentős tömege. A helyszín így hetven évvel később ismét az 1956-os hősökre való emlékezés központja lesz.

A rendezvényt politikai vita is megelőzte. Magyar Péter miniszterelnök méltatlannak nevezte azokat az ellenzéki képviselőket, akik nem vesznek részt a forradalom parlamenti emlékülésén. A Fidesz közleményében jelezte, hogy a Tisza-kormány vezetőjével, valamint Baka Andrással és Ursula von der Leyennel sem kíván közösen ünnepelni.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke Magyar Péter bírálatára reagálva úgy fogalmazott:

Megértjük, hogy hiányzunk Magyar Péternek, de abban biztos lehet, hogy nekünk ő egyáltalán nem fog.”

A párt mindenkit vár a péntek délutáni, Bem téri megemlékezésre.

 

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