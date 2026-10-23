Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz erőt mutatott, Magyar Péter beszéde elsikkadt október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezett Magyarország. Az október 23-i rendezvények között a Fidesz–KDNP Bem téri megemlékezése, az Országgyűlés nemzetközi vendégek részvételével tartott díszülése és Magyar Péter Kossuth téri beszéde kapta a legnagyobb figyelmet, de a Mi Hazánk Mozgalom rendezvénye is sok érdeklődőt vonzott. Lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa foglalta össze a nap legfontosabb politikai tanulságait. A szakértő szerint a jobboldal számára az erőmutatás, a kormány számára viszont a várakozások és a tényleges eredmények közötti különbség határozta meg az évfordulót.
Október 23. a Bem téren – Kiszelly szerint a jobboldal megmutatta az erejét
A pénteki megemlékezések reggel a Kossuth téri zászlófelvonással kezdődtek, amelyen Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök is részt vett. Délelőtt a Fidesz támogatói a Műegyetem elől induló Zászlómeneten vonultak a Bem tér felé, ahol délután két órától tartották meg a jobboldali ellenzék központi megemlékezését. A rendezvényen egy 1848 méter hosszú magyar zászlót is kifeszítettek. Az eseményen Áder János volt köztársasági elnök, Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, valamint Schmidt Mária történész mondott beszédet.
Áder János a kommunista diktatúra elnyomó intézkedéseit, az ÁVH működését, a kitelepítéseket és a koncepciós pereket idézte fel. Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a magyaroknak elegük lett a hazugságból, az önkényből és a szabadság hiányából.
Bóka János a forradalom örökségét a jelenlegi politikai helyzettel kapcsolta össze. Arról beszélt, hogy a magyaroknak ma is fel kell ismerniük az önkény különböző megnyilvánulásait, és ki kell állniuk szabadságukért, valamint nemzeti függetlenségükért. Schmidt Mária beszédében a Terror Háza Múzeum jövőjét is szóba hozta. A történész szerint ismét veszélybe került az intézmény, mivel állítása szerint be akarják zárni vagy át akarják rendezni a múzeumot. Arra szólította fel a jelenlévőket, hogy ne engedjék az 1956-os forradalom történelmi emlékezetének átértelmezését.
Kiszelly Zoltán az Origónak nyilatkozva a Bem téri rendezvényt a nap egyik legfontosabb politikai eseményének nevezte.
A jobboldal megmutatta az erejét”
– fogalmazott a politológus.
A szakértő szerint a Zászlómenet és a Bem téri megemlékezés egyaránt azt jelezte, hogy a Fidesz–KDNP továbbra is képes jelentős számú támogatót mozgósítani. Kiszelly úgy értékelte, hogy a rendezvényen sokan vettek részt, és a jobboldal sikeresen hívta fel a figyelmet saját politikai üzeneteire. Szerinte a felszólalók egyik központi gondolata az volt, hogy az önkény és a zsarnokság nem kizárólag a múlt része, hanem új formákban ismét megjelenhet.
A politológus összességében úgy látta, hogy a Fidesz rendezvénye kapta a legnagyobb figyelmet a nap politikai eseményei közül. Elmondta, a részvétel a korábbi, nyáron tartott jobboldali demonstrációkhoz képest is jelentős volt.
A parlamenti díszülésen a külföldi vendégek hiánya volt a legfeltűnőbb Kiszelly szerint
A Bem téri megemlékezéssel párhuzamosan, délután két órakor az Országgyűlés is díszülést tartott az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából. Az ülést Forsthoffer Ágnes házelnök vezette, majd Baka András köztársasági elnök mondott beszédet. Az államfő a forradalmárok bátorságát és a kommunista diktatúra elleni fellépés történelmi jelentőségét hangsúlyozta.
A külföldi vendégek közül felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, Norvégia jelenlegi pénzügyminisztere.
Von der Leyen beszédében az 1956-os forradalom leverését követő megtorlásokat idézte fel, majd a magyarországi kormányváltásról is beszélt. Méltatta a Tisza-kormány korrupcióellenes intézkedéseit, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint a magyar diákok visszatérését az Erasmus- és Horizon-programokba. Kiszelly Zoltán azonban nem elsősorban a beszédek tartalmát, hanem a külföldi résztvevők összetételét tartotta figyelemre méltónak.
A politológus szerint beszédes, hogy a hetvenedik évforduló jelentőségéhez és a kormány korábbi várakozásaihoz képest kevés magas rangú állam- és kormányfő érkezett Budapestre.
A miniszterelnök korábban több nemzetközi vezetőt is meghívott, köztük Emmanuel Macron francia elnököt. Macron végül nem vett részt a megemlékezésen, Franciaország budapesti nagykövetsége pedig jelezte, hogy részvételét francia részről korábban sem erősítették meg. A rendezvényen ugyanakkor az uniós intézmények vezetői mellett több ország magas rangú képviselője is megjelent. A vendégek között volt Maia Sandu moldovai államfő és Đuro Macut szerb miniszterelnök is, míg más országokat miniszterek, házelnökök és államtitkárok képviseltek.
Kiszelly szerint azonban a kormány saját maga emelte magasra a várakozásokat a meghívott vendégek számával és rangjával kapcsolatban. Úgy értékelte, hogy a Tisza előzetesen jelentős nemzetközi diplomáciai eseményként igyekezett bemutatni az évfordulót, ám végül több olyan vezető is távol maradt, akinek a részvételét korábban remélték.
A szakértő Ursula von der Leyen felszólalásáról azt mondta, hogy az Európai Bizottság elnöke elsősorban a magyarországi kormányváltást és az új kabinet uniós politikához való közeledését üdvözölte.
Von der Leyen megjelenésére is kitért: a bizottsági elnök kék-sárga öltözékét szimbolikusnak tartotta, amely az Európai Unió zászlójának színeit idézte, azonban ugyanez a színösszeállítás az ukrán zászlóra is emlékeztethet. Kiszelly összességében úgy vélte, hogy a parlamenti díszülés politikai visszhangját nem annyira az elhangzott beszédek, mint inkább a távol maradó állam- és kormányfők határozták meg.
A Mi Hazánk a Corvin közben emlékezett, 2006 eseményeit is felidézték
A délutáni események sorában a Mi Hazánk Mozgalom is megtartotta hagyományos megemlékezését a Corvin közben, ahol 15 órától gyűltek össze a párt támogatói. A rendezvény középpontjában nemcsak az 1956-os forradalom hetvenedik, hanem a 2006-os események huszadik évfordulója is állt. Az eseményen felszólalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, aki a nemzeti függetlenségről, a jelenlegi politikai helyzetről és az európai uniós vezetésről is beszélt. A pártelnök szerint a magyarok 1956-ban nem az orosz nemzet, hanem egy elnyomó, ideológiai alapon szerveződő birodalmi rendszer ellen lázadtak fel. Beszédében az Európai Unió jelenlegi működését is bírálta. A párt megemlékezett a közelmúltban elhunyt Pongrátz András 1956-os szabadságharcosról is.
Kiszelly Zoltán az Origónak nyilatkozva a Corvin közi eseményt a Mi Hazánk hagyományos megemlékezései közé sorolta. A politológus szerint a rendezvény jól illeszkedett a párt korábbi október 23-i programjaihoz, és elsősorban saját politikai közösségének szólt.
Magyar Péter Kossuth téri beszéde elmaradt a várakozásoktól
A délutáni rendezvények sorát Magyar Péter miniszterelnök Kossuth téri megemlékezése folytatta. A program Márai Sándor Mennyből az angyal című versével kezdődött, majd Szalai Adrián, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium felvidéki diákja idézte fel a forradalom történelmi jelentőségét. Ezt követően három Gripen vadászgép húzott el a Kossuth tér felett, majd a miniszterelnök lépett a színpadra.
Magyar Péter beszédében felidézte az 1956-os forradalom kitörését, november 4. tragikus eseményeit és a kommunista megtorlásokat. A szabadságharcosok áldozatáról, a nemzeti összetartozásról, valamint a nemzeti jelképek politikai kisajátításának elutasításáról is beszélt. A kormányfő Orbán Viktorra is utalt, amikor arról beszélt, hogy a magyar vezetőknek nem szabad idegen hatalmak érdekeit a nemzet szabadsága elé helyezniük.
A politológus megjegyezte, hogy a miniszterelnök rendszeresen él azzal a lehetőséggel, hogy felszólalásaiban bírálja Orbán Viktort és a jobboldalt, és ezúttal sem tett másként.
A szakértő ugyanakkor a Kossuth téri részvételt és a beszéd politikai hatását is visszafogottnak értékelte.
Most a Tisza Párt nem tudott annyira mozgósítani”
– fogalmazott.
Kiszelly szerint már a csütörtöki Bem téri kormányzati megemlékezésen sem látszott olyan jelentős részvétel, mint amekkorára a Tisza korábbi rendezvényei alapján számítani lehetett. A pénteki Kossuth téri eseményről szintén úgy vélekedett, hogy a párt nem tudta teljes mértékben mozgósítani támogatóit. A szakértő a rendezvényekről készült légifelvételek kérdését is felvetette. A Hír TV pénteki beszámolója szerint ugyanakkor a csatorna drónjának felszállását a Bem téri Fidesz-rendezvény idején akadályozta meg a légtérzár. A tömegek nagyságáról ezért önmagában a rendelkezésre álló felvételekből nem vonható le pontos összehasonlítás.
Kiszelly arról is beszélt, hogy meglátása szerint a kormányfő felszólalása nem váltott ki különösebben nagy politikai visszhangot.
Magyar Péter beszéde délután igazából el is sikkadt a többi esemény mellett”
– értékelt a politológus. Úgy látta, a volt miniszterelnök külföldi tartózkodása legalább akkora figyelmet kapott a nyilvánosságban, mint Magyar Péter Kossuth téri felszólalása.
A 2006-os eseményekről is kevés szó esett
A politológus az október 23-i események összegzésekor arra is felhívta a figyelmet, hogy idén nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik, hanem a 2006-os rendőri fellépések huszadik évfordulójára is emlékezünk.
A szakértő szerint a mostani megemlékezéseken a huszadik évfordulóhoz képest feltűnően kevés figyelmet szenteltek a 2006-os eseményeknek.
A szakértő összességében úgy értékelte a napot, hogy a Fidesz–KDNP Bem téri megemlékezése bizonyult a jobboldal mozgósító erejének legfontosabb demonstrációjává, miközben a kormányzati rendezvények politikai jelentőségét a külföldi vezetők távolmaradása és Magyar Péter beszédének visszafogott visszhangja árnyékolta be.