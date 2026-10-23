Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz erőt mutatott, Magyar Péter beszéde elsikkadt október 23-án

Kiszelly Zoltán az Origónak nyilatkozva a Bem téri rendezvényt a nap egyik legfontosabb politikai eseményének nevezte.

A jobboldal megmutatta az erejét”

– fogalmazott a politológus.

A szakértő szerint a Zászlómenet és a Bem téri megemlékezés egyaránt azt jelezte, hogy a Fidesz–KDNP továbbra is képes jelentős számú támogatót mozgósítani. Kiszelly úgy értékelte, hogy a rendezvényen sokan vettek részt, és a jobboldal sikeresen hívta fel a figyelmet saját politikai üzeneteire. Szerinte a felszólalók egyik központi gondolata az volt, hogy az önkény és a zsarnokság nem kizárólag a múlt része, hanem új formákban ismét megjelenhet.

A politológus összességében úgy látta, hogy a Fidesz rendezvénye kapta a legnagyobb figyelmet a nap politikai eseményei közül. Elmondta, a részvétel a korábbi, nyáron tartott jobboldali demonstrációkhoz képest is jelentős volt.

A parlamenti díszülésen a külföldi vendégek hiánya volt a legfeltűnőbb Kiszelly szerint

A Bem téri megemlékezéssel párhuzamosan, délután két órakor az Országgyűlés is díszülést tartott az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából. Az ülést Forsthoffer Ágnes házelnök vezette, majd Baka András köztársasági elnök mondott beszédet. Az államfő a forradalmárok bátorságát és a kommunista diktatúra elleni fellépés történelmi jelentőségét hangsúlyozta.

A külföldi vendégek közül felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, Norvégia jelenlegi pénzügyminisztere.

Von der Leyen beszédében az 1956-os forradalom leverését követő megtorlásokat idézte fel, majd a magyarországi kormányváltásról is beszélt. Méltatta a Tisza-kormány korrupcióellenes intézkedéseit, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint a magyar diákok visszatérését az Erasmus- és Horizon-programokba. Kiszelly Zoltán azonban nem elsősorban a beszédek tartalmát, hanem a külföldi résztvevők összetételét tartotta figyelemre méltónak.

A politológus szerint beszédes, hogy a hetvenedik évforduló jelentőségéhez és a kormány korábbi várakozásaihoz képest kevés magas rangú állam- és kormányfő érkezett Budapestre.

A miniszterelnök korábban több nemzetközi vezetőt is meghívott, köztük Emmanuel Macron francia elnököt. Macron végül nem vett részt a megemlékezésen, Franciaország budapesti nagykövetsége pedig jelezte, hogy részvételét francia részről korábban sem erősítették meg. A rendezvényen ugyanakkor az uniós intézmények vezetői mellett több ország magas rangú képviselője is megjelent. A vendégek között volt Maia Sandu moldovai államfő és Đuro Macut szerb miniszterelnök is, míg más országokat miniszterek, házelnökök és államtitkárok képviseltek.

Kiszelly szerint azonban a kormány saját maga emelte magasra a várakozásokat a meghívott vendégek számával és rangjával kapcsolatban. Úgy értékelte, hogy a Tisza előzetesen jelentős nemzetközi diplomáciai eseményként igyekezett bemutatni az évfordulót, ám végül több olyan vezető is távol maradt, akinek a részvételét korábban remélték.

A szakértő Ursula von der Leyen felszólalásáról azt mondta, hogy az Európai Bizottság elnöke elsősorban a magyarországi kormányváltást és az új kabinet uniós politikához való közeledését üdvözölte.

Von der Leyen megjelenésére is kitért: a bizottsági elnök kék-sárga öltözékét szimbolikusnak tartotta, amely az Európai Unió zászlójának színeit idézte, azonban ugyanez a színösszeállítás az ukrán zászlóra is emlékeztethet. Kiszelly összességében úgy vélte, hogy a parlamenti díszülés politikai visszhangját nem annyira az elhangzott beszédek, mint inkább a távol maradó állam- és kormányfők határozták meg.

A Mi Hazánk a Corvin közben emlékezett, 2006 eseményeit is felidézték

A délutáni események sorában a Mi Hazánk Mozgalom is megtartotta hagyományos megemlékezését a Corvin közben, ahol 15 órától gyűltek össze a párt támogatói. A rendezvény középpontjában nemcsak az 1956-os forradalom hetvenedik, hanem a 2006-os események huszadik évfordulója is állt. Az eseményen felszólalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, aki a nemzeti függetlenségről, a jelenlegi politikai helyzetről és az európai uniós vezetésről is beszélt. A pártelnök szerint a magyarok 1956-ban nem az orosz nemzet, hanem egy elnyomó, ideológiai alapon szerveződő birodalmi rendszer ellen lázadtak fel. Beszédében az Európai Unió jelenlegi működését is bírálta. A párt megemlékezett a közelmúltban elhunyt Pongrátz András 1956-os szabadságharcosról is.