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Október 23

Itt tartja az október 23-ai ünnepségét a Fidesz, mutatjuk a részleteket

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A Fidesz a budapesti Bem térre vár mindenkit az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Az október 23-ai esemény délután 2-kor kezdődik, és több felszólaló is lesz.
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Október 23Fideszünnepség

Idén a budapesti Bem téren, délután 2 órakor tartja október 23-ai megemlékezését a Fidesz. A párt közleménye szerint az ünnepségen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

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Idén a budapesti Bem téren, délután 2 órakor tartja az október 23-ai megemlékezését a Fidesz (Fotó: Magyar Örökség Intézet)

Október 23-án emellett Zászlómenetet is rendeznek: az 56 Lángja Alapítvány szervezésében a résztvevők a Műegyetemtől a Bem térig vonulnak majd, egy nagyméretű magyar nemzeti zászlóval.  Fontos leszögezni: a Zászlómenet külön esemény a Fidesz Terror Háza előtti megemlékezésétől, és nem azonos a Békemenettel sem.

 

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