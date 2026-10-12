Itt tartja az október 23-ai ünnepségét a Fidesz, mutatjuk a részleteket

Idén a budapesti Bem téren, délután 2 órakor tartja október 23-ai megemlékezését a Fidesz. A párt közleménye szerint az ünnepségen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Idén a budapesti Bem téren, délután 2 órakor tartja az október 23-ai megemlékezését a Fidesz (Fotó: Magyar Örökség Intézet)

Október 23-án emellett Zászlómenetet is rendeznek: az 56 Lángja Alapítvány szervezésében a résztvevők a Műegyetemtől a Bem térig vonulnak majd, egy nagyméretű magyar nemzeti zászlóval. Fontos leszögezni: a Zászlómenet külön esemény a Fidesz Terror Háza előtti megemlékezésétől, és nem azonos a Békemenettel sem.