Itt tartja az október 23-ai ünnepségét a Fidesz, mutatjuk a részleteket

A Fidesz a budapesti Bem térre vár mindenkit az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Az október 23-ai esemény délután 2-kor kezdődik, és több felszólaló is lesz.
Idén a budapesti Bem téren, délután 2 órakor tartja október 23-ai megemlékezését a Fidesz. A párt közleménye szerint az ünnepségen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Október 23-án emellett Zászlómenetet is rendeznek: az 56 Lángja Alapítvány szervezésében a résztvevők a Műegyetemtől a Bem térig vonulnak majd, egy nagyméretű magyar nemzeti zászlóval. Fontos leszögezni: a Zászlómenet külön esemény a Fidesz Terror Háza előtti megemlékezésétől, és nem azonos a Békemenettel sem.
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