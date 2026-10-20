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október 23.

Különleges programokkal készülnek október 23-ra – Magyar Péter elárulta a részleteket

44 perce
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára országszerte és a határokon túl is megemlékezésekkel, kulturális rendezvényekkel készülnek. Az október 23-i programok részleteiről Magyar Péter Facebook-videóban számolt be, amelyben a budapesti rendezvények mellett az ünnepségsorozat szervezésének új rendszerét is ismertette.
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október 23.1956-os Forradalom és Szabadságharc EmléknapMagyar Péter

Magyar Péter kedden közzétett Facebook-videójában ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket az idei nemzeti ünnepen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából Budapesten több helyszínen, valamint vidéken és külföldön is megemlékezéseket tartanak.

Magyar Péter ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket The building of the Hungarian Parliament is lighted by national tricolor lights to commemorate the 1956 uprising against Soviet occupation during the national day on the bank of the river Danube in downtown Budapest, on October 23, 2009. Hungary's uprising which erupted on October 23, 1956 and was crushed by Soviet tanks on November 4, sealing the country's fate as a satellite state of Moscow until the fall of the Iron Curtain in 1989. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
Magyar Péter ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az idei évfordulón a magyar szabadságért és függetlenségért küzdő hősök bátorsága és áldozata előtt tisztelegnek. Mint fogalmazott, 1956-ban a magyar nép szembeszállt a szovjet elnyomással, és megmutatta a világnak, hogy a szabadság iránti vágyát nem lehet eltiporni.

Már október 22-én megkezdődnek az ünnepi programok

A megemlékezések október 22-én, csütörtökön 15 órakor kezdődnek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Innen indul a Gloria Victis hagyományos fáklyás felvonulása a Bem térre, ahol ünnepi műsorral, diákok előadásaival és koszorúzással emlékeznek a forradalom hőseire.

Az esti program a Nagy Imre téren folytatódik, ahol 19 óra 56 perckor közösen gyújtják meg a forradalom lángját.

Október 23-án a Kossuth téren már délelőtt megkezdődnek a programok, a hivatalos állami ünnepséget pedig a tájékoztatás szerint 15.30-tól tartják. Este a Budapest Bár ad koncertet.

Az Antall József rakparton délelőtt és kora délután családi programokkal várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sükösdi-Sugó Tamburazenekar, este pedig a Balázs Elemér Group jazzkoncertje és Járai Márk Cseh Tamás-feldolgozásai szerepelnek a programban.

Történelmi villamos is közlekedik Budapesten

A főváros több pontján installációk és előadások idézik fel az 1956-os forradalom eseményeit.

A 2-es villamos vonalán egy UV típusú szerelvény is közlekedik majd menetrend szerint. A járműtípus első kocsijai 1956 áprilisában éppen ezen a vonalon álltak forgalomba.

Az ünnepségsorozat nem korlátozódik Budapestre. Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Győrben, Sopronban, Egerben és számos más településen is megemlékezéseket szerveznek. A művelődési házak, színházak és mozik szintén programokkal várják a látogatókat.

A 70. évfordulóról Magyarország nagykövetségei és külképviseletei is megemlékeznek. A külföldi rendezvényeken a határon túl élő magyarok és az 1956-os forradalom emléke előtt tisztelegni kívánó érdeklődők egyaránt részt vehetnek.

Új rendszerben szervezik az október 23-i ünnepségeket

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az idei ünnepségsorozat szervezésében több állami intézmény vesz részt, amelyek saját feladatkörüknek megfelelően látják el a teendőket.

A munkát a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség hangolja össze, kizárólag saját munkatársainak bevonásával.

Magyar Péter szerint az új rendszer a korábbiaknál egyszerűbbé, átláthatóbbá és költséghatékonyabbá teheti az állami rendezvények lebonyolítását. Hozzátette, hogy az intézmények meglévő erőforrásaikat használják fel, így kevesebb közpénzből szervezhetik meg az ünnepségeket. A politikus közölte, hogy amennyiben a megoldás beválik, a későbbi állami rendezvények szervezésénél is alkalmazhatják.

Az ünnepségsorozat részletes, folyamatosan frissülő programja a forradalom70.hu weboldalon és az esemény Facebook-oldalán érhető el.

 

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