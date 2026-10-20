Különleges programokkal készülnek október 23-ra – Magyar Péter elárulta a részleteket

Magyar Péter kedden közzétett Facebook-videójában ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket az idei nemzeti ünnepen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából Budapesten több helyszínen, valamint vidéken és külföldön is megemlékezéseket tartanak.

Magyar Péter ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az idei évfordulón a magyar szabadságért és függetlenségért küzdő hősök bátorsága és áldozata előtt tisztelegnek. Mint fogalmazott, 1956-ban a magyar nép szembeszállt a szovjet elnyomással, és megmutatta a világnak, hogy a szabadság iránti vágyát nem lehet eltiporni.

Már október 22-én megkezdődnek az ünnepi programok A megemlékezések október 22-én, csütörtökön 15 órakor kezdődnek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Innen indul a Gloria Victis hagyományos fáklyás felvonulása a Bem térre, ahol ünnepi műsorral, diákok előadásaival és koszorúzással emlékeznek a forradalom hőseire. Az esti program a Nagy Imre téren folytatódik, ahol 19 óra 56 perckor közösen gyújtják meg a forradalom lángját. Október 23-án a Kossuth téren már délelőtt megkezdődnek a programok, a hivatalos állami ünnepséget pedig a tájékoztatás szerint 15.30-tól tartják. Este a Budapest Bár ad koncertet. Az Antall József rakparton délelőtt és kora délután családi programokkal várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sükösdi-Sugó Tamburazenekar, este pedig a Balázs Elemér Group jazzkoncertje és Járai Márk Cseh Tamás-feldolgozásai szerepelnek a programban.

Történelmi villamos is közlekedik Budapesten

A főváros több pontján installációk és előadások idézik fel az 1956-os forradalom eseményeit.

A 2-es villamos vonalán egy UV típusú szerelvény is közlekedik majd menetrend szerint. A járműtípus első kocsijai 1956 áprilisában éppen ezen a vonalon álltak forgalomba.

Az ünnepségsorozat nem korlátozódik Budapestre. Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Győrben, Sopronban, Egerben és számos más településen is megemlékezéseket szerveznek. A művelődési házak, színházak és mozik szintén programokkal várják a látogatókat.

A 70. évfordulóról Magyarország nagykövetségei és külképviseletei is megemlékeznek. A külföldi rendezvényeken a határon túl élő magyarok és az 1956-os forradalom emléke előtt tisztelegni kívánó érdeklődők egyaránt részt vehetnek.