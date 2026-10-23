Magyar Péter: A 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os

Péntek délután a budapesti Kossuth téren folytatódott az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára szervezett megemlékezés-sorozat. Az október 23-i rendezvényen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet 16 órától, miután a kormányfő csütörtökön már a Bem téren is felszólalt.

Fotó: Polyák Attila/Magyar Nemzet

Október 23-ra emlékeztek a Kossuth téren

A Fidesz–KDNP Bem téri megemlékezésének befejezését követően a Kossuth téren is megkezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett rendezvény. A program Márai Sándor Mennyből az angyal című versével indult, majd Szalai Adrián, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium felvidéki diákja mondott beszédet.

A fiatal felszólaló felidézte a Rákosi-diktatúra kegyetlenségeit, a padlássöpréseket, az elhurcolásokat, a bebörtönzéseket és a munkatáborokat. Hangsúlyozta, hogy az elnyomás ellenére a magyarok nem veszítették el a szabadságba vetett hitüket, bátorságuk pedig a határokon túl élő magyaroknak is példát mutatott.

Szalai Adrián emlékeztetett arra, hogy 1956-ban Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken is sokan kiálltak a magyar forradalom mellett. Kolozsváron egyetemisták követeltek reformokat, Nagyszőlősön röplapokkal fejezték ki támogatásukat, amiért többeket bebörtönöztek vagy más megtorlással sújtottak. Mások a Himnusz eléneklésével, emlékművek megkoszorúzásával vagy fekete gyászszalag viselésével vállaltak szolidaritást a magyarországi események résztvevőivel.

Beszédét követően három Gripen vadászgép húzott át a Kossuth tér felett, piros-fehér-zöld csíkokat rajzolva az égre.

Magyar Péter a hetven évvel ezelőtti eseményeket idézte fel

A légibemutató után Magyar Péter miniszterelnök lépett a színpadra. Beszéde elején köszönetet mondott a megjelenteknek és a külföldi vendégeknek, valamint külön köszöntötte azokat, akik hetven évvel ezelőtt részt vettek a magyar szabadságharcban.

A kormányfő felidézte, hogy 1956. október 23-án a magyar fiatalok történelmet írtak. Mint mondta, a pesti srácok és lányok összekapaszkodva vonultak Budapest utcáin, miközben még nem sejthették, milyen megpróbáltatások várnak rájuk a következő napokban és hetekben.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a forradalom leverése családok sokaságának életét törte derékba, és rengeteg magyart kényszerített hazája elhagyására. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a forradalmárokban már azon az októberi napon megszületett egy szabad, erős, öntudatos és független Magyarország képe.