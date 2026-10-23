„Nem tudom, miért kell hazudni” – nyilvános vita alakult ki Magyar Péter és Nagy Imre unokája között

Magyar Péter és Jánosi Katalin, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének unokája között bontakozott ki vita az október 23-i állami megemlékezések kapcsán. A képzőművész a HVG-nek adott interjúban sérelmezte, hogy bár a kormányfő rendszeresen hivatkozik Nagy Imrére beszédeiben, őt nem hívták meg a rendezvényekre. Magyar Péter azonban a közösségi médiában élesen visszautasította az állítást.

Magyar Péter és Jánosi Katalin között az október 23-i megemlékezésekre szóló meghívás miatt alakult ki vita (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter hazugsággal vádolta Nagy Imre unokáját

Jánosi Katalin a HVG-nek adott portréinterjújában arról beszélt, hogy Magyar Péter politikai felszólalásaiban gyakran emlegeti nagyapját, az 1956-os forradalom után kivégzett Nagy Imrét, ám őt nem keresték meg a megemlékezésekkel kapcsolatban.

A miniszterelnök az interjú megjelenése után a HVG Facebook-bejegyzése alatt reagált a képzőművész kijelentésére.

Nem tudom, miért kell ilyen egyszerű dologban hazudni. Meghívtuk, az elsők között”

– írta Magyar Péter.

A történet azonban itt nem ért véget. Egy hozzászóló ugyanis felhívta a figyelmet arra, hogy Jánosi Katalin már az interjú megjelenése előtt közzétett egy Facebook-bejegyzést, amelyben arról számolt be, hogy időközben mégis meghívást kapott.

Rejtélyesen… de mégis kaptam meghívót a 2 napos rendezvényfolyamra”

– fogalmazott Nagy Imre unokája.

A bejegyzésből ugyanakkor nem derült ki, pontosan mikor és milyen körülmények között érkezett meg hozzá a meghívó, így továbbra sem egyértelmű, mi okozta a két fél közötti ellentmondást.