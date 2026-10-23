Rendkívüli fordulatként hat év után most először fordul elő, hogy Orbán Viktor nem mond ünnepi beszédet október 23-án, miközben a nemzeti oldal hatalmas erőt demonstrálva a Bem téren gyűlik össze, és nagyszabású zászlómenettel üzeni meg: No war, no gender, no migration - Isten, haza, család! Magyar Péterék először egy parlamenti díszüléssel kezdenek, amelyről az ellenzéki pártok távol maradnak, majd a miniszterelnök beszédet mond 16 órától a Kossuth téren. Mi történik pontosan az ünnepnapon? Hol vonulnak a tömegek? Mutatjuk a részleteket!

Magyar Péter miniszterelnök meggyújtotta a forradalom lángját a Nagy Imre téren

Fotó: / Hatlaczki Balázs

Zászlófelvonás, beszédek

1956. október 23. hetvenedik évfordulóján a Kossuth Lajos téren, 9 órakor kezdődik az ünnepélyes zászlófelvonás. A ceremónián részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök, Magyarország közjogi méltóságai, nemzetközi vendégek, valamint az állami és a közélet további vezetői.

Magyar Péter miniszterelnök október 23-án 16 órától a Kossuth Lajos téren mond beszédet.

A kormányfő felszólalását megelőzi az ünnepélyes parlamenti ülés. Az ellenzéki frakciók nem vesznek részt az eseményen.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Baka Andrást, valamint Ursula von der Leyent emlegette, amikor bejelentette, hogy frakciójuk nem vesz részt az ülésen: „Egyrészt a Tisza Párt által, az egypártrendszert idéző módon köztársasági elnökké választott Baka András strasbourgi bíróként egy olyan bírósági döntést támogatott, amely egy 1956-ban forradalmárokra lövető katonatisztnek kedvezett. Másrészt Magyar Péter miniszterelnök számos olyan európai vezetőt hívott meg, akik valójában Európa sírásói. A díszülésen beszédet is mondó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig az a vezető, aki az Európai Uniót a szuverén európai nemzetek szövetsége helyett egy birodalommá alakítja át.”

Havasi Bertalan a Fidesz távolmaradásával kapcsolatban úgy fogalmazott, „megértjük, hogy hiányzunk Magyar Péternek, de abban biztos lehet, hogy nekünk ő egyáltalán nem fog.” A párt sajtófőnöke megjegyezte: előre sajnálják az ünnepi ülés résztvevőit, akik „Magyar Péter hadoválásával szembesülnek majd”. „Micsoda szégyen!” – írta a sajtófőnök, aki szerint a miniszterelnök „ugyanúgy összevissza fog beszélni”, ahogy Emmanuel Macron francia elnök meghívásáról is, „aki legalább ettől megkímélte magát”.