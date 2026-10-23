Rendkívüli fordulatként hat év után most először fordul elő, hogy Orbán Viktor nem mond ünnepi beszédet október 23-án, miközben a nemzeti oldal hatalmas erőt demonstrálva a Bem téren gyűlik össze, és nagyszabású zászlómenettel üzeni meg: No war, no gender, no migration - Isten, haza, család! Magyar Péterék először egy parlamenti díszüléssel kezdenek, amelyről az ellenzéki pártok távol maradnak, majd a miniszterelnök beszédet mond 16 órától a Kossuth téren. Mi történik pontosan az ünnepnapon? Hol vonulnak a tömegek? Mutatjuk a részleteket!
Zászlófelvonás, beszédek
1956. október 23. hetvenedik évfordulóján a Kossuth Lajos téren, 9 órakor kezdődik az ünnepélyes zászlófelvonás. A ceremónián részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök, Magyarország közjogi méltóságai, nemzetközi vendégek, valamint az állami és a közélet további vezetői.
Magyar Péter miniszterelnök október 23-án 16 órától a Kossuth Lajos téren mond beszédet.
A kormányfő felszólalását megelőzi az ünnepélyes parlamenti ülés. Az ellenzéki frakciók nem vesznek részt az eseményen.
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Baka Andrást, valamint Ursula von der Leyent emlegette, amikor bejelentette, hogy frakciójuk nem vesz részt az ülésen: „Egyrészt a Tisza Párt által, az egypártrendszert idéző módon köztársasági elnökké választott Baka András strasbourgi bíróként egy olyan bírósági döntést támogatott, amely egy 1956-ban forradalmárokra lövető katonatisztnek kedvezett. Másrészt Magyar Péter miniszterelnök számos olyan európai vezetőt hívott meg, akik valójában Európa sírásói. A díszülésen beszédet is mondó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig az a vezető, aki az Európai Uniót a szuverén európai nemzetek szövetsége helyett egy birodalommá alakítja át.”
Havasi Bertalan a Fidesz távolmaradásával kapcsolatban úgy fogalmazott, „megértjük, hogy hiányzunk Magyar Péternek, de abban biztos lehet, hogy nekünk ő egyáltalán nem fog.” A párt sajtófőnöke megjegyezte: előre sajnálják az ünnepi ülés résztvevőit, akik „Magyar Péter hadoválásával szembesülnek majd”. „Micsoda szégyen!” – írta a sajtófőnök, aki szerint a miniszterelnök „ugyanúgy összevissza fog beszélni”, ahogy Emmanuel Macron francia elnök meghívásáról is, „aki legalább ettől megkímélte magát”.
Hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor
A Fidesz megemlékezése 14 órakor kezdődik a Bem téren. Az eseményen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Orbán Viktor nem mond beszédet október 23-án, amire utoljára hat éve volt példa.
Az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány „No war, no gender, no migration - Isten, haza, család” felütéssel délelőtt zászlómenetet indít, amelynek célállomása a Bem tér. A menet a budai Duna-parton halad majd.
Toroczkai Lászlóék nemzeti ellenállást hirdetnek
A Mi Hazánk Mozgalom '56-os rendezvénye 15 órakor kezdődik a Corvin-közben. A párt 1956 hetvenedik, valamint 2006 huszadik évfordulójáról is megemlékezik.
Az eseményen beszédet mond Toroczkai László pártelnök, Tóth Máté alelnök, Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke, valamint Kónyi-Kiss Botond, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke.
A Demokratikus Koalíció elnöksége 11 órától a városligeti '56-os emlékműnél koszorúz, majd a Hotel Benczúrban tartják a párt születésnapi rendezvényét.
A Momentum már október 22-én a Corvin közben tisztelgett a szabadságharc és forradalom roma hősei előtt. A párt küldöttsége október 23-án Beregszászra látogat, ahol megkoszorúzzák a helyi '56-os emlékművet, valamint az orosz-ukrán háború áldozatainak emlékhelyét.
Ilyen volt az időjárás 70 évvel ezelőtt
Egy anticiklon határozta meg 1956. október 23-ának időjárását: bár többfelé párásan indult a reggel, napközben jellemzően száraz, az átlagosnál melegebb volt az idő az országban, Budapesten pedig kifejezetten sokat sütött a nap - derül ki a HungaroMet Zrt.-nek az MTI részére készített összeállításából.
Azt írták: a 70 évvel ezelőtti időjárás rekonstruálása a HungaroMet Zrt. jogelődje, az Országos Meteorológiai Intézet napi jelentései alapján lehetséges. A napi jelentés a meteorológiai szolgálat hivatalos kiadványa, amely részletes képet ad Magyarország előző napi időjárásáról, a hőmérsékleti-, csapadék-, szél- és napfénytartam-adatairól. A jelentés naponta a déli órákban készül el.
A jelentések szerint 70 évvel ezelőtt Közép-Európában egy magasnyomású légköri képződmény, úgynevezett anticiklon volt az uralkodó, amelyhez az átlagosnál jóval melegebb idő párosult.
Az október 23-ai, keddi jelentés szerint hajnalban ismét volt néhány helyen gyenge talajmenti fagy, Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet 16 Celsius-fok volt.
A másnapi, október 24-ei, szerdai napi jelentés szerint "hazánkban kedden csendes, párás, többfelé ködös volt az idő". A hőmérséklet a ködösebb helyeken 13-16, Miskolcon csak 12, míg a naposabb részeken 19-22 fokig emelkedett. Szerda hajnalra 3-6, Pécsett csak 9 fokig hűlt le a levegő. 1956. október 23-án a középhőmérséklet 12,7 fok volt, ami 3,3 fokkal melegebb volt a 75 éves átlagnál.
A Dunántúlon és Miskolc környékén volt kissé párásabb a levegő, itt 6-7 órás napsütésről számol be a napi jelentés, míg az ország többi részén 8-9 órát sütött a nap október 23-án.
A jelentés szerint Budapesten október 23-án a hőmérsékletet a derült őszi napokon megszokott nagy hőingás jellemezte: a délutáni órák csaknem 20 Celsius-fokos értékeivel szemben hajnalban a belterületi meteorológiai állomáson, az utca szintjén alig 5 fok volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius-fokos értéke az egy hónappal korábbi, szeptember végi átlagos időjárásnak felel meg.
A levegő relatív nedvessége hajnalban még csaknem 100 százalékos, azaz ködképződéshez közeli volt, de a délutáni órákra ez az érték 50 százalékra csökkent.
1956. október 23-án reggel 7 óra és másnap reggel 7 óra között nem hullott csapadék Budapesten, de ez nem volt ritkaság, az évnek ebben a szakában a gyakori anticiklonok miatt a napok bő kétharmada csapadékmentes.
Budapesten október 23-án a napsütéses órák száma 8,1 óra volt, vagyis a csillagászatilag lehetséges 10,5 óra csaknem 80 százaléka, amely jóval magasabb volt a szokásosnál.
A napijelentések szerint a fővárosban az október 23-át megelőző napok is az átlagosnál enyhébbek voltak: október 20-án 19 fok volt a legmelegebb órákban, 21-én 20 fok, 22-én pedig kevéssel 20 fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.
Az október 23-ai időjárást meghatározó anticiklon azonban gyengült, és a következő napoktól az időjárás az évszaknak megfelelő, hűvös és nedves lett.
Milyen idő lesz?
Pénteken a felhőzet felszakadozása és a hajnali pára, ködfoltok feloszlása után napos idő várható, csak hajnalban fordulhat elő gyenge eső északkeleten. A déliesre forduló szél főleg a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1 és +9 fok között alakul (a felhősebb északkeleten lesz enyhébb), a csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.
Lenyűgöző látvánnyal tiszteleg a világ az 1956-os forradalom előtt
A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést és a torontói CN Towert, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is.
A Hungary Today összefoglalója szerint az Egyesült Államokban is több megemlékezést rendeznek, fényvetítést terveznek Washington D.C.-ben és New Yorkban. A bécsi Stephansdomot világítják ki az évforduló alkalmából, valamint koncerteket, új könyvek és dokumentumfilmek bemutatóit tervezik.
Pozsonyban és Kassán a történészek tudományos konferenciát rendeznek. Zágrábban az '56-os forradalmi zászlót kivetítik a város egyik szökőkútjára, míg Eszéken kivilágítják a Dráva folyón átívelő gyalogoshidat. Belgrádban pedig az egyik toronyházra vetítik ki a magyar nemzeti zászlót.
Kijev Liszt Ferenc tiszteletére rendezett koncerttel emlékezik meg az eseményekről, amelyet Beregszászban és Ungváron szakmai konferenciákkal egészítenek ki. Ljubljanában szintén egy koncert lesz a megemlékezések központi eleme.