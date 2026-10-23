— Ma nem egy szabad országban élünk! – idézte a beszédet Orbán Viktor.

A Fidesz a budapesti Bem József téren tartott megemlékezés október 23-án Fotó: Fidesz frakció

„Szabad országban nincs politikai rendőrség, nincsenek politikai foglyok és a hatalom nem akarja felszámolni a politikai ellenzéket. Mi egy szabad Magyarországot akarunk!” – írta a Fidesz elnöke a videóhoz.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartotta központi megemlékezését a Fidesz. Az október 23-i rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor, Áder János, Bóka János és Schmidt Mária is.

Bóka János beszédében úgy fogalmazott: a szabadságnak mindig voltak, vannak és lesznek ellenségei. „Szabad országban nem állítanak fel politikai rendőrséget, a hatalom nem fenyeget senkit letartóztatással, nem mutogatnak embereket bilincsben és vezetőszáron a hatalom utasítására, nincsenek politikai foglyok, nem akarják felszámolni az ellenzéket és nem akarnak újra egypártrendszert építeni” – hangsúlyozta.