Ne féljetek! - ezt üzente Hankó Balázs – a Fidesz ünnepi megemlékezése élőben az Origón!

Szűcs Gábor felszólalásával kezdődött meg a Fidesz ünnepi rendezvénye a Bem József téren, Budapesten. A megemlékezés kezdetén a párt parlamenti képviselője arról a hazáért viselt felelősségről beszélt, amelyért az '56-os hősök életüket adták.

Ezt követően az NKA-ügy miatt letartóztatásban lévő politikus, Hankó Balázs felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna állt színpadra. Felolvasta férje levelét, amelyben az ünnepség résztvevőinek azt üzente: „a börtönből is a szabadságért vívják a harcukat.”

Azért lettek politikai foglyok, mert kiálltak a keresztény nemzeti értékekért, de a börtönben sem adja fel a harcot.

- üzente Hankó Balázs, aki levelében azt is kiemelte, ma kultúrát azok irányítják, akik a feljelentést tették. Hozzátette:

Ne féljetek!

A Fidesz képviselői nem vesznek részt az Országgyűlés pénteki ünnepi emlékülésén. Az ellenzéki párt korábban közleményt adott ki, amelyben azzal indokolta döntését, hogy nem kíván együtt ünnepelni Magyar Péter miniszterelnökkel, Baka András államfővel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Orbán Viktor ezúttal nem mond beszédet a Fidesz megemlékezésén.

Szabad Magyarországot!

– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. A párt ünnepi rendezvénye 14 órakor kezdődik a Bem téren. Ahogyan azt korábban is megírtuk, nagyszabású ünnepi rendezvénnyel emlékezik meg a Fidesz az 1956. október 23-i események hetvenedik évfordulójáról. A program délelőtt 10:30-kor zászlómenettel kezdődött a Műegyetemnél, ahonnan a résztvevők a Bem térre vonultak.

Már a délelőtt folyamán gyülekeztek a résztvevők az október 23-i ünnepségsorozatra (Fotó: Mediaworks)