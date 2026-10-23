Gumilövedékek, könnygáz és lovasroham – húsz éve csapott le Gyurcsány rendőrsége a tüntetőkre

Húsz év telt el azóta, hogy 2006. október 23-án a rendőrség brutális eszközökkel lépett fel a kormányellenes tüntetőkkel szemben Budapest utcáin. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján gumilövedékekkel, könnygázgránátokkal és lovasrohamokkal oszlatták a demonstrálókat. A Hír TV a huszadik évfordulón az utcán kérdezte az embereket arról, hogyan emlékeznek vissza a történtekre.

Az október 23-ai ünnepi megelékezések a rendőrséggel való összecsapásokba torkoltak 2006-ban (Fotó: Mediaworks)

Október 23. máig emlékezetes a brutális rendőri fellépés miatt

A gyurcsányféle buli”

– így idézte fel az egyik megkérdezett a húsz évvel ezelőtti eseményeket. Egy másik megszólaló arra emlékezett, hogy „nagy bunyóba fajult az egész”, ugyanakkor hozzátette, örült annak, hogy az emberek kinyilvánították az akaratukat. Volt olyan válaszadó is, aki elmondta, hogy az éjszakai órákban, az interneten keresztül követte a budapesti történéseket.

A Hír TV riportjában felidézték, hogy 2006. október 23-án a kormányellenes tüntetők a Kossuth térre szerettek volna vonulni, amelyet a hatóságok műveleti területnek nyilvánítottak az ott zajló állami megemlékezésen részt vevő nemzetközi vezetők miatt. Az akkori információk szerint azonban délután már lehetőség lett volna demonstráció szervezésére a téren.

A rendőrség a Bajcsy-Zsilinszky úton feltartóztatta a tüntetőket, majd az Astoriánál tartott Fidesz-megemlékezés irányába kezdte visszaszorítani őket. A tömegoszlatás során gumilövedékes puskákat, könnygázgránátokat és lovasrendőröket is bevetettek.

A zavargások egyik emlékezetes jelenete volt, amikor a demonstrálók beindítottak egy, a Deák Ferenc térnél kiállított szovjet tankot, amelyet útakadályként akartak felhasználni a rendőrök előrenyomulásának megakadályozására.

A brutális rendőri fellépést követően sokan követelték Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitány lemondását.

Menesztés helyett azonban 2006 végén kitüntetéseket kapott: Budapestért díjjal és Budapest közbiztonságáért emlékéremmel ismerték el. Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök csak 2007 májusában mozdította el a posztjáról.

A Hír TV Célpont című műsora a huszadik évforduló alkalmából eddig nem látott felvételeket is bemutat a történtekről. A felvételek egy demonstráló kameráján keresztül örökítik meg, hogyan vált az 1956-os forradalomra emlékező nap kormányellenes tüntetéssé, majd brutális rendőri fellépés helyszínévé.

A történteket feldolgozó különkiadás október 23-án, 23.30-kor lesz látható a Hír TV műsorán.