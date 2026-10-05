A polgármester közölte, országos megemlékezés lesz Gyulán – Magyar Péter kommentben reagált

A gyulai Honvédtiszti Emlékhelyen rendezik meg a központi állami megemlékezést október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján, a rendezvényen pedig Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. Erről Görgényi Ernő, Gyula polgármestere számolt be, miután Sipos Imre helyettes államtitkár pénteken tájékoztatta a kormány döntéséről.

Az október 6-i megemlékezés központi állami eseménye Gyulán lesz – közölte Görgényi Ernő, a város polgármestere (Forrás: Facebook/Görgényi Ernő)

Magyar Péter lesz az október 6-i megemlékezés szónoka

Görgényi Ernő a megemlékezésről szóló Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a kormány a központi állami ünnepséget Gyulán kívánja megrendezni, ehhez pedig kérte az önkormányzat együttműködését. A polgármester akkor még úgy fogalmazott, hogy a beszédet a kormány egyik tagja mondja, de a személyét nem közölték.

Később Magyar Péter maga erősítette meg, hogy ő lesz a rendezvény szónoka. A miniszterelnök Görgényi Ernő hétfő délelőtti bejegyzése alatt kommentben jelezte, hogy ő mond beszédet a megemlékezésen.

A változás miatt az október 6-i gyulai megemlékezés a megszokott délelőtti időpont helyett 16 órakor kezdődik. A központi esemény helyszíne a Honvédtiszti Emlékhely lesz. Görgényi Ernő a posztjában hangsúlyozta, hogy szerinte a nemzeti gyásznapon nincs helye politikai széthúzásnak és viszálykodásnak. Mint írta, október 6. nem lehet az a nap, amikor pártállás szerint külön emlékeznek meg a magyarok az aradi vértanúkról.

A polgármester arra is kitért, hogy sokan megkeresték azzal, miért alkalmazkodik a város a kormány döntéséhez, és miért nem tartják meg a hagyományos, délelőtt 11 órakor kezdődő önkormányzati rendezvényt külön a kormányzati eseménytől. Görgényi Ernő egyértelművé tette, hogy politikailag nem ért egyet Magyar Péterrel és kormányával, ugyanakkor szerinte ez nem lehet szempont az október 6-i megemlékezésen.

Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről és kormányáról, akik nem ismernek, ők pedig szerintem el tudják képzelni”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy polgármesterként az egész várost és annak minden polgárát képviseli, ezért a mindenkori kormánnyal együttműködésre törekszik, függetlenül attól, hogy szimpatizál-e vele. A városvezető felidézte azt is, hogy az október 6-i ünnepség eddig sem kizárólag önkormányzati rendezvény volt. A Honvédtiszti Emlékhelyet 1989 augusztusában avatták fel, az elmúlt két évtizedben pedig a gyulai önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium közösen szervezte az ünnepséget. Görgényi Ernő szerint a szónokot a szokásjog alapján a Honvédelmi Minisztérium jelöli ki. Korábban többek között Hende Csaba honvédelmi miniszter, Németh Szilárd politikai államtitkár és Ruszin-Szendi Romulusz is tartott történelmi visszaemlékezést Gyulán.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter beszéde is az aradi vértanúkra való emlékezésről szól majd, és mentes lesz az aktuálpolitikai üzenetektől.

Milyen állami megemlékezések lesznek október 6-án?

A Miniszterelnökség tájékoztatta lapunkat az Aradi Vértanúk Emléknapja rendezvénysorozat nyilvános eseményeiről:

nyolckor zászlófelvonás a Kossuth téren,

fél kilenckor megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél,

tíztől megemlékezés a Batthyány mauzóleumnál, a Fiumei úti sírkertben.

A rendezvényeken részt vesz Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.