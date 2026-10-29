Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

Orbán Anita washingtoni látogatása váratlan fordulatot vett, miután kiderült, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden mégsem tudja fogadni, ugyanis az elnök kíséretében Texasba utazott. Magyarország külügyminisztere végül csütörtökön egyeztetett Rubióval, a találkozó alkalmával pedig két fontos megállapodást is aláírtak.

Orbán Anita találkozott Marco Rubióval. Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita/ Facebook

Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel két fontos együttműködési megállapodást írtunk alá. A Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással szorosabbra fűzzük az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében. A másik megállapodással a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést és az információcserét erősítjük meg, tovább mélyítve a két ország közötti belügyi-rendvédelmi közös munkát.

- írta Facebook-oldalán Orbán Anita.

Kiderült, mit csinál Orbán Anita Washingtonban az elhalasztott találkozó helyett

Orbán Anita kedden az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség (DFC) képviselőivel potenciális magyarországi energetikai és közlekedési beruházásokról, majd az amerikai pénzügyminiszter-helyettessel tárgyalt. Programja részeként az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékezett a magyar nagykövetség ünnepségén, valamint ellátogatott a Kommunizmus Áldozatainak Emlékközpontja időszakos kiállítására.