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Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

Orbán Anita

Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

19 perce
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A keddi elhalasztott időpont után Orbán Anita csütörtökön találkozott Marco Rubióval. Magyarország külügyminisztere elárulta, hogy két fontos együttműködési megállapodást írtak alá.
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Orbán AnitaMarco RubioWashington

Orbán Anita washingtoni látogatása váratlan fordulatot vett, miután kiderült, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden mégsem tudja fogadni, ugyanis az elnök kíséretében Texasba utazott. Magyarország külügyminisztere végül csütörtökön egyeztetett Rubióval, a találkozó alkalmával pedig két fontos megállapodást is aláírtak.

Orbán Anita találkozott Marco Rubióval
Orbán Anita találkozott Marco Rubióval. Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita/ Facebook

Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel két fontos együttműködési megállapodást írtunk alá. A Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással szorosabbra fűzzük az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében.

A másik megállapodással a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést és az információcserét erősítjük meg, tovább mélyítve a két ország közötti belügyi-rendvédelmi közös munkát.

- írta Facebook-oldalán Orbán Anita.

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Orbán Anita kedden az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség (DFC) képviselőivel potenciális magyarországi energetikai és közlekedési beruházásokról, majd az amerikai pénzügyminiszter-helyettessel tárgyalt. Programja részeként az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékezett a magyar nagykövetség ünnepségén, valamint ellátogatott a Kommunizmus Áldozatainak Emlékközpontja időszakos kiállítására.

 

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