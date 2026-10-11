A húsziknak üzent Orbán Anita

— Magyarország határozottan elítéli a húszik Rijád repülőtere ellen elkövetett támadását – jelentette ki az X-en Orbán Anita. A külügyminiszter bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és biztosította Szaúd-Arábiát Magyarország szolidaritásáról.

Orbán Anita felszólította a húszi milíciákat, térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz (Forrás: Facebook)

A tárcavezető felszólította a húszi milíciákat, hogy haladéktalanul vessenek véget a térségben és Jemen területén folytatott valamennyi katonai tevékenységüknek és térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Deák Dániel politikai elemző is felfigyelt a posztra, aki szerint a magyar diplomácia ezzel egyértelműen a konfliktus tárgyalásos rendezése mellett foglalt állást. „A kérdés már csak az, hogy a húszi milíciák milyen jelentőséget tulajdonítanak a magyar külügyminiszter felszólításának” – jegyezte meg.