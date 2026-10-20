Magyar Péter ordítozva alázta külügyminiszterét – 20 nap után lemondott volna Orbán Anita

Egy, a Külügyminisztérium belső ügyeire rálátó forrás hívta fel a figyelmet arra, mi zajlik a kulisszák mögött a Tisza-kormányban. A Köztér által megszellőztetett beszámoló szerint az összeomlás már szinte a kormányalakítás után azonnal elkezdődött. A katasztrofálisan megszervezett lengyelországi út – ahol még egy normális vonatjegyet sem tudtak elintézni a delegációnak – és Magyar Péter tragikus szereplése után a feszültség a június 2-i berlini úton hágott a tetőfokára. Magyar itt nemcsak szűk körben, hanem a berlini követség munkatársai előtt is verbális lincselésnek vetette alá Orbán Anita külügyminisztert, megalázó helyzetbe hozva saját beosztottjai előtt.

Külügyminisztériumi források szerint Orbán Anita a nyár folyamán kétszer is lemondására készült (Fotó: Facebook/Orbán Anita)

Három hét után távozott volna Orbán Anita

A külügyminiszter ekkor – mindössze 20 nappal a kormányalakítás után – benyújtotta a lemondását. Magyar Péter azonban pánikba esett a PR-katasztrófától, és elképesztő nyomást gyakorolva érte el, hogy a miniszterelnök-helyettes visszakozzon. Kiderült: a Tisza Pártban az az ukáz, hogy minimum 1 évig nem lehet szankciómentesen távozni a kormányból. Orbánt feltehetően a „Tisza-szekta” brutális kommentszekciójával és a belső mag bosszújával is sakkban tartották.

„Ő a szemem, a fülem és a kezem” – üvöltözés és megfigyelés a Bem téren

Az informátor szerint a látszólagos fegyverszünet nem tartott sokáig. A nyár végén Magyar Péter ismételten a sajátos, agresszív stílusában kérte számon a külügyminisztert, amiért nem hajlandó politikai leszámolásokra és tisztogatásokra használni a minisztériumot. Orbán Anita hiába érvelt a szakmaiság és a diplomácia logikája mellett, Magyar ezt lesöpörte az asztalról.

A konfliktus egy olyan üvöltözésbe torkolló Bem téri megbeszélésen csúcsosodott ki, amit legalább fél tucat munkatárs végighallgatott a folyosókon. Magyar Péter alpári, káromkodásokkal teli stílusban tudatta Orbán Anitával, hogy a feje felé ülteti korábbi kabinetfőnökét, Velkey Györgyöt.

A kormányfő kijelentette, hogy Velkey az ő „szeme, füle és keze”, Orbán Anitát pedig gyakorlatilag megfigyelt és cselekvőképtelen alárendeltté fokozta le a saját minisztériumában, akinek az arcát kell adnia a politikai megrendelésekhez.