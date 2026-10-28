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washington

Egyre kínosabb Orbán Anita washingtoni látogatása

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Texas után újabb kampányútra indul Trumppal az amerikai külügyminiszter, ismét kosarat kapott Orbán Anita.
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washingtontrumpmarco rubioorbán anitakülügyminiszter

Rubio legfrissebb programjában sem szerepel a találkozó Orbán Anitával. Inkább Ohioba utazik kampányolni Trumppal! – osztotta meg a magyar külügyminiszter amerikai utjával kapcsolatos legfrissebb hírt Bohár Dániel szerda este a közösségi oldalán. A riporter arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az amerikai külügyminiszter nem fogadta szerdán sem, a tiszás minisztert ezért inkább megtekintett egy tárlatot az 1956-os forradalom- és szabadságharcról.

Orbán Anita továbbra sem szerepel Marco Rubio programjában Fotó: Facebook

Orbán Anita a pénzügyminiszter-helyettessel találkozott

A tegnapi napot Washingtonban Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel folytatott tárgyalással zártam. Magyarország makrogazdasági és költségvetési helyzetéről, a gazdasági növekedés elősegítéséről és arról egyeztettünk, hogyan ösztönözhetünk további amerikai beruházásokat Magyarországon –  számolt be keddi washingtoni programjáról Orbán Anita a közösségi oldalán. A magyar külügyminiszter a pénzügyminiszter-helyettes előtt a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel tárgyalta, majd részt vett egy eseményen, ahol szintén az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek. 

Orbán Anitát szerdán a pénzügyminiszter-helyettes fogadta Fotó: Facebook

Különleges pillanat volt, amikor díszoklevelet adhattam át az amerikai magyar közösség egyik meghatározó vezetőjének, aki családjával maga is részese volt az 1956-os forradalom eseményeinek

– írta Orbán Anita.

Kínos lemondások sorozata

Mint azt az Origó is megírta: elhalasztották az amerikai és a magyar külügyminiszter eredetileg keddre tervezett találkozóját, később az is kiderült, hogy még az új időpontról sincs nyilvános megerősítés. A találkozót eredetileg keddre tervezték, ám a magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották. Marco Rubio ugyanis ezen a napon Donald Trump amerikai elnököt kíséri texasi útján.

Eközben Orbán Anita amerikai viszontagságai beindították a mémgyárakat, a legjobb alkotásokat itt gyűjtöttük össze


 

 

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