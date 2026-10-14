Orbán Anita: Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap

Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról - számolt be Facebook-oldalán Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere.

Orbán Anita: Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról. Fotó: Facebook/Orbán Anita

Bejegyzésében kiemelte, hogy hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására, így Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap.

Megjött a bejelentés az Erasmusról: újra pályázhatnak a hallgatók

A 2026/27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus-programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez – közölte a külügyminiszter szerdán. Orbán Anita felidézte, hogy kedden az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt.