Megvan az időpont: ekkor találkozhat végre Orbán Anita Marco Rubióval

Váratlan fordulat történt Orbán Anita washingtoni látogatásán: az amerikai külügyminisztérium nyilvánosságra hozta, mikor találkozhat végre Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A Világgazdaság beszámolója szerint a magyar külügyminiszternek két napot kellett várnia arra, hogy az eredetileg keddre meghirdetett, majd elhalasztott tárgyalás új időpontot kapjon.

Végre megvan, mikor fogadja Orbán Anitát Marco Rubio

Fotó: (Forrás: Facebook)

A hivatalos amerikai program alapján Orbán Anita október 29-én, csütörtökön, magyar idő szerint 16 óra 15 perckor találkozhat Marco Rubióval Washingtonban.

A találkozóra az amerikai külügyminisztérium épületében kerülhet sor, zárt ajtók mögött.

Kínos helyzetbe került Orbán Anita Washingtonban

A magyar külügyminiszter hétfőn még arról számolt be, hogy kedden amerikai kollégájával tárgyal. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes programjában is szerepelt, később azonban eltűnt onnan.

A magyar Külügyminisztérium ezt követően közölte, hogy az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották a megbeszélést. Az indoklás szerint Marco Rubio Donald Trump amerikai elnököt kísérte texasi útjára.

Az új időpontot azonban ekkor még nem jelentették be.

A kialakult helyzet diplomáciai szempontból kellemetlen volt a Tisza-kormány számára, hiszen Orbán Anita első hivatalos washingtoni látogatásának egyik legfontosabb eseménye éppen az amerikai külügyminiszterrel tervezett találkozó lett volna.

Most már pontosan tudni, mikor fogadhatják Orbán Anitát

Az amerikai külügyminisztérium csütörtöki programjában már szerepel a magyar külügyminiszter neve. A hivatalos menetrend szerint Marco Rubio először Elina Valtonen finn külügyminiszterrel egyeztet, majd a két ország közötti megállapodások aláírásán vesz részt.

Ezt követően magyar idő szerint 16 órakor Orbán Anitával közösen vesz részt az energetikai infrastruktúráról, a regionális energiabiztonságról, valamint a rendészeti együttműködésről és információcseréről szóló egyetértési megállapodások aláírásán.

Az esemény a sajtó számára is nyilvános lesz.

Negyedórával később, 16 óra 15 perckor kezdődhet a két külügyminiszter zárt ajtók mögötti tárgyalása. A megbeszélésen az amerikai külügyminisztérium két magas rangú tisztviselője, Allison M. Hooker és Thomas D. DiNanno is részt vesz.