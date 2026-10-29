Megvan az időpont: ekkor találkozhat végre Orbán Anita Marco Rubióval

Váratlan fordulat történt Orbán Anita washingtoni látogatásán: az amerikai külügyminisztérium nyilvánosságra hozta, mikor találkozhat végre Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A Világgazdaság beszámolója szerint a magyar külügyminiszternek két napot kellett várnia arra, hogy az eredetileg keddre meghirdetett, majd elhalasztott tárgyalás új időpontot kapjon.
A hivatalos amerikai program alapján Orbán Anita október 29-én, csütörtökön, magyar idő szerint 16 óra 15 perckor találkozhat Marco Rubióval Washingtonban.
A találkozóra az amerikai külügyminisztérium épületében kerülhet sor, zárt ajtók mögött.
Kínos helyzetbe került Orbán Anita Washingtonban
A magyar külügyminiszter hétfőn még arról számolt be, hogy kedden amerikai kollégájával tárgyal. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes programjában is szerepelt, később azonban eltűnt onnan.
A magyar Külügyminisztérium ezt követően közölte, hogy az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották a megbeszélést. Az indoklás szerint Marco Rubio Donald Trump amerikai elnököt kísérte texasi útjára.
Az új időpontot azonban ekkor még nem jelentették be.
A kialakult helyzet diplomáciai szempontból kellemetlen volt a Tisza-kormány számára, hiszen Orbán Anita első hivatalos washingtoni látogatásának egyik legfontosabb eseménye éppen az amerikai külügyminiszterrel tervezett találkozó lett volna.
Most már pontosan tudni, mikor fogadhatják Orbán Anitát
Az amerikai külügyminisztérium csütörtöki programjában már szerepel a magyar külügyminiszter neve. A hivatalos menetrend szerint Marco Rubio először Elina Valtonen finn külügyminiszterrel egyeztet, majd a két ország közötti megállapodások aláírásán vesz részt.
Ezt követően magyar idő szerint 16 órakor Orbán Anitával közösen vesz részt az energetikai infrastruktúráról, a regionális energiabiztonságról, valamint a rendészeti együttműködésről és információcseréről szóló egyetértési megállapodások aláírásán.
Az esemény a sajtó számára is nyilvános lesz.
Negyedórával később, 16 óra 15 perckor kezdődhet a két külügyminiszter zárt ajtók mögötti tárgyalása. A megbeszélésen az amerikai külügyminisztérium két magas rangú tisztviselője, Allison M. Hooker és Thomas D. DiNanno is részt vesz.
A hivatalos program ugyanakkor fenntartja a változtatás lehetőségét, így az időpont még módosulhat.
Komoly tétje lehet a washingtoni tárgyalásnak
Orbán Anita látogatása különösen érzékeny időszakra esik, mivel több, Magyarország energiaellátását érintő kérdésben is amerikai döntésekre lehet szükség.
Az egyik legfontosabb ügy az orosz energiahordozók vásárlásához kapcsolódó amerikai szankciómentesség jövője.
A mentességről Orbán Viktor korábbi miniszterelnök és Donald Trump 2025 novemberében, Washingtonban folytatott tárgyalásai után született megállapodás. Az amerikai fél későbbi közlései szerint a kedvezmény egy évre szólt.
A Magyar Péter vezette kormány most a mentesség meghosszabbításán dolgozik.
Egy másik fontos kérdés a Mol szerbiai terjeszkedése. A magyar olajvállalat szeretné megszerezni a szerb NIS olajipari társaság orosz tulajdonban lévő többségi részesedését, ehhez azonban amerikai szankciós engedélyekre is szükség van. A jelenleg ismert engedélyek október 30-i határideje miatt az ügy különösen sürgető.
Egyelőre nem tudni, hogy ezek a kérdések szerepelnek-e a csütörtöki kétoldalú tárgyalás napirendjén.
Orbán Viktor washingtoni megállapodása után most a Tisza-kormányon a sor
A washingtoni látogatásnak politikai jelentősége is van.
Magyar Péter korábban élesen bírálta Orbán Viktor és Donald Trump 2025 novemberében kötött megállapodását, amelynek egyik legfontosabb eredménye az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciómentesség volt. A Tisza-kormány ugyanakkor most maga is ennek a kedvezménynek a fenntartására törekszik.
Orbán Anita szeptemberben arról beszélt, hogy a mentesség Magyarországnak szól, nem egy adott politikusnak, és a kormány dolgozik annak meghosszabbításán.
A csütörtöki washingtoni találkozó ezért nemcsak diplomáciai szempontból fontos: a magyar energiaellátást és a két ország gazdasági együttműködését érintő kérdések is meghatározóak lehetnek a következő hetekben.
Az azonban csak a tárgyalás után derülhet ki, hogy Orbán Anita milyen konkrét eredményekkel térhet haza Washingtonból.